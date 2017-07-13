Türkiye tarihinin en çok konuşulan olayı

Türkiye, demokrasi ve cumhuriyet tarihine kara bir gün olarak geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaralarını sarmaya devam ederken kara gecede darbecilere dur diyebilmek için göğüslerini siper ederek şehit düşen vatan kahramanları, darbe girişiminin birinci yıl dönümünde anılıyor. 11 Temmuz günü yurdun dört bir yanında başlayan törenler devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü, çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ederken medya kara geceyi her geçen gün gündemine taşıyor. Medya takibinin önemli kuruluşu Ajans Press, 15 Temmuz darbe girişiminin medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in detaylı medya analizinde, 15 Temmuz hakkında 452 bin 148 haber çıkarken, darbe girişimi Türkiye tarihinin medya tarafından en çok konuştuğu olay olarak kayıtlara geçti.

15 Temmuz’un ardından milli birlik ve beraberlik duyguları üst seviyelere çıkarken, Yenikapı’da tüm siyasilerin katılımıyla düzenlenen miting, darbe girişiminden sonra medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldı. Türkiye’nin en uzun 48 saatinde 248 vatandaşımız şehit olurken, 2 bin 196 vatandaşımız ise yaralandı.