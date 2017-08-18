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Türkiye tarım alanındaki tecrübelerini Ürdün ile paylaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Ürdün Tarım Bakanlığı iş birliğiyle Ürdün’de gerçekleştirmeyi planladığı tarım projeleri kapsamında; teknik ve idari personelden oluşan Ürdün Tarım Bakanlığı heyeti, Türkiye’ye eğitim ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye tarım alanındaki tecrübelerini Ürdün ile paylaşıyor

18 Ağustos 2017 14:35

Heyet, İstanbul ve Yalova’yı kapsayan programda, Yalova’da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin yapıldığı Gülderman Çiftliği ile tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim ve pazarlamasını yapan Evçay İşletmesini ziyaret etti.

Programın İstanbul ayağında ise park, bahçe, çevre düzenlemesi, havza ağaçlandırması ve bunlara yönelik bitki yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ve aromaterapi, fitoterapi ve apiterapi uygulamaları ile aromatik ve doğal gıda takviyesi ürünleri alanında faaliyet gösteren Aksu Vital Doğal Ürünler A.Ş. işletmesine ziyaret gerçekleştiren Ürdün Heyeti, güncel sektörel uygulamaları yerinde görme imkanı buldu.

Ürdün Tarım Bakanlığı Heyeti bu ziyaretlerin kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek, tarım alanında ciddi sorunları bulunan Ürdün’de özellikle aromatik ve tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve pazarlanması alanında potansiyelin olduğunu fakat yol haritası oluşturabilme adına bu alanlarda tecrübeli olan Türkiye’nin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek bu ziyaretlerin gerçekleşmesini sağlayan TİKA’ya teşekkürlerini ifade etti.
Ürdün’de tarım projelerine önem veren TİKA, kurulacak seralarla tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği alanına kaktı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca Ürdün’de domates kurutma alanında yapılması planlanan bir diğer tarım projesi de bulunuyor.

Etiketler: tarım, TİKA, ürdün


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