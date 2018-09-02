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Türkiye Tekvando Şampiyonası’na hazırlanan sporcu hayatını kaybetti

Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'na hazırlanan 17 yaşındaki sporcu aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Türkiye Tekvando Şampiyonasına hazırlanan sporcu hayatını kaybetti

02 Eylül 2018 14:04

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İnönü Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Rabia Kuşcu, mide bulantısı rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan kontrollerin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kuşçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Rabia Kuşcu’nun naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İşlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Rabia Kuşçu'nun cenazesi, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyüne götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rabia Kuşçu, gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.

Tekvando sporuyla uğraştığı öğrenilen siyah kuşak sahibi Rabia Kuşcu’nun 5-9 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası’na hazırlandığı öğrenildi.  

Davut Has - Vedat Yunus İkizoğlu
 

 

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