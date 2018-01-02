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Türkiye, Tunus’tan zeytinyağı ithal etmeyecek

TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Türkiye’nin Tunus’tan zeytinyağı ithal etmeyeceğini belirtti.

Türkiye, Tunustan zeytinyağı ithal etmeyecek

02 Ocak 2018 12:50

Türkiye’nin Tunus’tan zeytinyağı alıp almayacağı yönünde ortaya atılan iddialara cevap veren Mehmet Erdem, “Son günlerde bu konu zeytinyağı piyasasında çokça konuşulmaya ve merak edilmeye devam ediyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’yle konuyu görüştüm. Bakanımız, konu hakkında ‘Tunus ziyareti esnasında konu gündeme geldi. Karşılıklı olarak ticaret hacmimizin gelişmesini değerlendirdik. Türkiye olarak Tunus’a ihraç ettiğimiz ürünlerde Tunus’un uyguladığı gümrük vergilerinin düşürülmesini istedik. Tunus tarafı da bunu düşüneceklerini, Türkiye’nin de Tunus’tan zeytinyağı gibi ürünleri almasını teklif edince, en fazla 3 bin ton gibi sembolik bir miktarı alabileceğimizi söyledik. Yani Türkiye açısından önemli olmayan bir miktar. Tunus, 2018 başı itibariyle bizden ithal ettiği ürünlerde gümrük vergisi indirimine gitmedi. Dolayısıyla Tunus’tan zeytinyağı alımı işi de gündemden düşmüş oldu’ açıklamasında bulundu. Ben de, Ekonomi Bakanı Zeybekçi’nin konuyla ilgili verdiği cevabı kamuoyunun bilgisine arz etmeyi uygun buldum” dedi.

Mehmet Barlas

Etiketler: Tunus, Türkiye, zeytinyağı

 

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