Karabük Üniversitesi ile Vasyl Stefanyk Precarpathian Ulusal Üniversitesi’nin iş birliği ile yapılan Sempozyumun açılışına Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve konuk rektör Prof. Dr. Igor Tsependa da katıldı.

Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu’nda gerçekleşen açılış çok sayıda davetli konuşmacı, akademisyen ve öğrencinin de katılımı ile iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Sempozyum’un açış konuşmasını yapan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Türkiye - Ukrayna arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimine değindi ve güçlenerek devam eden iki ülke ilişkilerine bu tür organizasyonlarla katkıda bulunduklarını belirtti.

Rektör Polat, “İki gündür Ukrayna Büyükelçimiz ve Rektörümüzle birlikteyiz. İlk defa kendileriyle tanıştık, ilk defa bir araya geldik. Ancak sanki yıllardır birbirini görmeyen kardeş gibi sohbet ettik. İnanılmaz sıcakkanlılar, inanılmaz sıcak duygulara sahipler. Her yönüyle bizim kardeşimiz gibiler. Sayın Büyükelçim dünkü buluşmamızda, Ukrayna’nın içinde bulunduğu çok zor günlerinde Türkiye’nin yanlarında yer aldığından söz etmişti. Biz Türkiye olarak ve Türk insanı olarak kötü günde de iyi günde de hep beraberiz, hep birlikte olmaya adayız. Bizleri ülkelerine davet ettiler, inşallah çok kısa bir süre içerisinde gidip göreceğiz, üniversiteler arası iş birlikleri kuracağız.” dedi.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, “Türkiye - Ukrayna Diplomatik İlişkilerinde 25. Yıl Sempozyumu”nda yaptığı konuşmasında Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin geldiği noktaya dikkat çekti.

Büyükelçi Sybiha, Ukrayna’nın bağımsızlık mücadelesinde ve son yıllarda yaşadığı sıkıntılı zamanlarında Türkiye’nin büyük yardımları olduğuna da değinerek şöyle konuştu: “Sadece 20. yüz yılda Ukrayna beş defa bağımsızlığına kavuştu ve 5 defa bağımsızlığını yitirdi. Ne yazık ki şu an bağımsızlığımızı ilan ettikten sonra bile bizim komşumuzdan saldırıları görüyoruz ve devamlı saldırılar altında kalıyoruz ve dün de dediğim gibi bu konuda özellikle Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz ve bunu çok takdir ediyoruz. Sadece rakamlara bakarsak eğer bu savaşın sonucunda 10 bin kişi kaybettik, şehit olarak, bütün Ukrayna topraklarını Kırım dahil olmak üzere topraklarının yüzde 7’sini ve sanayi tesislerinin yüzde 20’sini kaybettik. Fakat bütün bu geçici kayıplara rağmen yine de ikili ilişkilerimizde çok olumlu gelenekleri görüyoruz. Şu an stratejik ortaklığımızın yeni kalitesinden ve yeni temposundan bahsedebiliriz. Ekonomik olarak da önemli mesafeleri kat ettik. Çünkü Son 3 yılda her yıl yaklaşık yüzde 20 seviyesinde düşüş görülürken bu yıl ilk defa ikili ticaret ikili ekonomik ilişkilerimizde yüzde 16 oranında artış gördük bu da çok olumlu bir eğilim, bundan sonra ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Aynı zamanda da bugünlerde Türkiye, Ukrayna için en önemli 5 dış ticaret ortağı arasında yer almaktadır.” ifadesinde bulundu.

İki ülke Cumhurbaşkanlarının son bir yıl içerisinde iki kez bir araya geldiklerini hatırlatan Sybiha, iki ülke arasında büyüyerek devam eden ilişkilere bakıldığında sadece ekonomik veya diplomatik alanlarda sınırlı kalınmadığını halklar arasında da sıkı bağların kurulduğuna vurgu yaptı.

Andrii Sybiha son imzalanan antlaşmalar çerçevesinde vizesiz, pasaportsuz seyahatlere başlandığını da belirterek “Şu an sadece kimlik kartlarıyla karşılıklı seyahatleri gerçekleştirebiliyoruz. İki ülke arasında her hafta yaklaşık 186 uçuş var, farklı noktalara ve tabi ki bugünlerde özellikle bugün gördüğümüz gibi farklı yerlerden akademisyenlerin bir araya gelmesi, insanların, turistlerin, iş adamlarının bir araya gelmesi aynı zamanda ülkelerimizi ve kültürlerimizi de daha yakın konuma getiriyor.” diye konuştu.

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Başkanı ve Emekli Büyükelçi Alev Kılıç ise, “

Türkiye en yüksek seviyede dahil olmak üzere tüm resmi açıklamalarında Ukrayna’nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne duyduğu saygıyı ve bu yönde Ukrayna’ya desteğini hiçbir kuşkuya yer vermeyecek açıklıkla ifade etmiştir. Ukrayna ile devletten devlete yakın ilişki en son geçtiğimiz ay ekim 2017’de sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti vesilesiyle Kiev’de 6.’sı yapılan yüksek düzeyli stratejik konsept toplantısı ile bir kez daha kanıtlanmıştır.” şeklinde konuştu.

Vasyl Stefanyk Precarpathian Ulusal Üniversitesi Rektörü Prof. Igor Tsependa ise Karabük Üniversitesi ile ilgili görüşlerine yer verdiği konuşmasında “Üniversitenize gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve Sayın Rektör ile yaptığımız görüşme sonunda çok etkilendiğimi belirtmek isterim. Çok güzel bir üniversiteniz var, gözümle de gördükten somra etkilenmemek mümkün değil.” şeklinde konuştu.

Rektör Tsependa, “Bizim halklarımız çok köklü bir tarihe sahiptirler. Bu dünyada komşu olup da doğru sonuçlara varan çok az ülke var. Bizim halklarımız bilgili halklar olup aynı şekilde kendi taleplerinden doğru sonuçlar çıkarmaktadırlar. Özellikle insandan insana bağlantılar insanları daha yakın kılar ve özellikle üniversiteler arasındaki bağlantınızdan başlayarak insandan insana alanları daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Böyle bir girişim ve davetiniz için tekrardan şükranlarımı iletmek istiyorum. Hepinizi Ukrayna’ya davet ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından ara verilen Sempozyumun devamında; Osmanlı İmparatorluğu ile Kazak Hetmanatı arasındaki ilişkilerin tarihi, iki ülke arasındaki mevcut siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin perspektifleri, Türkiye, Ukrayna ve Rusya’nın bölgesel çıkarları, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve ilişkilerde Kırım Tatarları faktörü, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu, Karadeniz ve Hazar Bölgesinde güvenlik, konuları ile ilgili sözlü sunumlar yer aldı.

Yasin Erdem