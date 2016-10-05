A Milli Takım FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile oynayacak. Peki Türkiye Ukrayna maçı ne zaman oynanacak, Türkiye Ukrayna saat kaçta, Türkiye Ukrayna hangi kanalda şifreli mi? Türkiye Ukrayna maçı hangi kanalda şifreli mi? İşte bu sorularınızın cevabı

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında yarın A Milli Takımımızla karşılaşacak olan Ukrayna Milli Takım kafilesi özel uçakla Konya Havaalanı'na geldi. Ukrayna kafilesi, buradan otobüsle şehir merkezinde konaklayacağı otele geçti. Ukrayna Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını bugün Konya Büyükşehir Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Andriy Shevchenko ve bir oyuncu da antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında yarın (perşembe) Konya’da Ukrayna, Pazar günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Dünya Kupası’na katılmak için kritik virajda.

2018’de Rusya’da yapılacak olan Dünya Kupası’na katılmak için I Grubu’nda Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile mücadele veren A Milli Takım, grubun ikinci maçında yarın Konya’da Ukrayna’yı ağırlayacak. Konya’da 4. maçını oynayacak olan A Milliler, karşılaşmaya mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Maçtan sonra İzlanda’ya uçacak olan A Milli Takım, İzlanda’da zorlu bir deplasmana çıkacak. Ay-yıldızlılar, iki maçı da kazanarak, evinde oynayacağı Kosova ve Finlandiya maçları öncesi avantaj yakalamak istiyor. İlk maçında Hırvatistan ile deplasmanda 1-1 berabere kalan A Milli Takım’ın, grupta diğer 5 takımla birlikte 1 puanı bulunuyor.

Ukrayna ile 7. randevu

Daha önce Ukrayna ile 2006 Dünya Kupası Elemeri'nde Ersun Yanal yönetiminde karşılaşan A Milli Takım, ilk maçı Kadıköy’de 3-0 kaybetmiş, deplasmandaki maçı ise 1-0 kazanmıştı. Ukrayna karşısında hazırlık maçları ile birlikte toplam 6 karşılaşmaya çıkan A Milli Takım, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ukrayna filelerine 9 gol gönderen milliler, kendi ağlarında ise 5 gol gördü.

MAÇ BİLGİLERİ:

Maç Günü ve Saati: 6 Temmuz Perşembe, 21.45

Stadyum: Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu

Hakem: Manuel Grafe

Canlı Yayın: TV8

Daha önce 2 maçta düdük çaldı

Yarın Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan zorlu karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Grafe yönetecek. 19 Kasım 2008’de A Milli Takım’ın Avusturya’yı 4-2 yendiği özel maçta düdük çalan Grafe, ay-yıldızlıların 5 Haziran 2009’da Stade de Gerland’da Fransa’ya 1-0 yenildiği özel maçı da yönetmişti.

A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve İzlanda maçları aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Mehmet Topal, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Hakan Kadir Balta, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Galatasaray), Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Emre Mor (Borussia Dortmund), Caner Erkin, Olcay Şahan, Cenk Tosun (Beşiktaş), Mevlüt Erdinç (Metz), Yunus Mallı (Mainz 05), Enes Ünal (Twente)."

Arda Turan yine kadroda yok

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ukrayna ve 9 Ekim'de İzlanda ile oynanacak maçların aday kadrosuna Arda Turan, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ı almadı. Terim, bu dört oyuncuyu Hırvatistan ile oynanan grubun ilk maçında da kadroya dahil etmemişti. Öte yandan, uzun süredir A Milli Takım'da yer almayan Ömer Toprak ise kadroda kendisine yer buldu.

Millilerin Ekim ayı performansı

Ay-yıldızlılar, bugüne kadar çıktığı 542 maçın 87’sini Ekim aylarında oynadı. Ekim ayı maçlarında A Milli Takım, 32 galibiyet, 36 mağlubiyet alırken, 19 maçtan da beraberlikle ayrıldı. A Milliler, söz konusu 87 maçta 101 gol atarken, kalesinde ise 132 gol gördü.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki ikinci maçında 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna'yı Konya'da konuk edecek A Milli Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

A Milliler, Ukrayna maçı hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana aşil tendonundaki problemi nedeniyle fizyoterapist eşliğinde tedavisine devam edilen Caner Erkin haricinde aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Dinamik ısınma ile başlayan antrenmanda koordinasyon, sürat ve pas çalışmaları yapıldı. Sınırlı alanda taktik oyunu takiben rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi.

A Milli Takım, yarın saat 18.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde Ukrayna maçı öncesindeki son antrenmanını yapacak.

HASAN ALİ SAKAT; CANER KADRO'DA

A Milli Takım'da aday kadroda yer alan Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının nüksetmesiyle kadrodan çıkarılmasının ardından Beşiktaşlı Caner Erkin kadroya dahil edildi.

30 Eylül’de açıklanan A Milli Takım’ın aday kadrosunda yer almayan Caner Erkin, Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığının nüksetmesinden dolayı kadroya dahil edildi.

A Milli Takım, yarın Konya’da toplanacak. Türkiye ilk maçını 6 Ekim Konya’da Ukrayna ile oynarken, ikinci maçında ise 9 Ekimde deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

I GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar 0 G B M A Y P

İzlanda 1 0 1 0 1 1 1

Kosova 1 0 1 0 1 1 1

Türkiye 1 0 1 0 1 1 1

Hırvatistan 1 0 1 0 1 1 1

Finlandiya 1 0 1 0 1 1 1

Ukrayna 1 0 1 0 1 1 1