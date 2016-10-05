A Milli Takım FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile oynayacak. Türkiye Ukrayna maçı TV 8 canlı izle, maç ne zaman, saat kaçta? Peki Türkiye Ukrayna maçı ne zaman oynanacak, Türkiye Ukrayna saat kaçta, Türkiye Ukrayna hangi kanalda şifreli mi? Türkiye Ukrayna maçı hangi kanalda şifreli mi? İşte bu sorularınızın cevabı

Ukrayna ile 7. randevu

Daha önce Ukrayna ile 2006 Dünya Kupası Elemeri'nde Ersun Yanal yönetiminde karşılaşan A Milli Takım, ilk maçı Kadıköy’de 3-0 kaybetmiş, deplasmandaki maçı ise 1-0 kazanmıştı. Ukrayna karşısında hazırlık maçları ile birlikte toplam 6 karşılaşmaya çıkan A Milli Takım, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ukrayna filelerine 9 gol gönderen milliler, kendi ağlarında ise 5 gol gördü.

Daha önce 2 maçta düdük çaldı

Yarın Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan zorlu karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Grafe yönetecek. 19 Kasım 2008’de A Milli Takım’ın Avusturya’yı 4-2 yendiği özel maçta düdük çalan Grafe, ay-yıldızlıların 5 Haziran 2009’da Stade de Gerland’da Fransa’ya 1-0 yenildiği özel maçı da yönetmişti.

A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve İzlanda maçları aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Mehmet Topal, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Hakan Kadir Balta, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Galatasaray), Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Emre Mor (Borussia Dortmund), Caner Erkin, Olcay Şahan, Cenk Tosun (Beşiktaş), Mevlüt Erdinç (Metz), Yunus Mallı (Mainz 05), Enes Ünal (Twente)."

Arda Turan yine kadroda yok

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ukrayna ve 9 Ekim'de İzlanda ile oynanacak maçların aday kadrosuna Arda Turan, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ı almadı. Terim, bu dört oyuncuyu Hırvatistan ile oynanan grubun ilk maçında da kadroya dahil etmemişti. Öte yandan, uzun süredir A Milli Takım'da yer almayan Ömer Toprak ise kadroda kendisine yer buldu.

Millilerin Ekim ayı performansı

Ay-yıldızlılar, bugüne kadar çıktığı 542 maçın 87’sini Ekim aylarında oynadı. Ekim ayı maçlarında A Milli Takım, 32 galibiyet, 36 mağlubiyet alırken, 19 maçtan da beraberlikle ayrıldı. A Milliler, söz konusu 87 maçta 101 gol atarken, kalesinde ise 132 gol gördü.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki ikinci maçında 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna'yı Konya'da konuk edecek A Milli Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI TIKLA CANLI TV 8 İZLE

I GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar 0 G B M A Y P

İzlanda 1 0 1 0 1 1 1

Kosova 1 0 1 0 1 1 1

Türkiye 1 0 1 0 1 1 1

Hırvatistan 1 0 1 0 1 1 1

Finlandiya 1 0 1 0 1 1 1

Ukrayna 1 0 1 0 1 1 1