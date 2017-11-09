Türkiye, Unesco Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

UNESCO 39. Genel Konferansı’nda yapılan oylamada 2017-2021 yılları arasında Yürütme Kurulu'nda yer almayı elde etti. Oylamada Türkiye'ye, UNESCO'ya üye 134 ülke oy verdi. UNESCO'nun yürütme Kurulu, 58 üye ülkeden oluşuyor. 4 yıllığına seçilen ve yılda iki kez toplanan kurulda UNESCO'ya ilişkin karar alma süreçlerine dair görüşme toplantısı düzenleniyor.

Türkiye, daha evvel yürütme kurulunda 1946-1951 ve 1958-1966 yılları arasında temsil edilmişti. Türkiye, 195 üye ülkeden karar alıcı mekanizmada yer alan 58'i sırada yer aldı. Böylece Türkiye, küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarını daha yakından izleyebilme ve doğrudan katkıda bulunabilme imkanı hakkına sahip ülkeler arasında yer alacak.

Türkiye'nin Unesco Yürütme Kurulu Üyeliğine Seçilmesi üzerine UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmesi vesilesiyle Fransa'nın başkenti Paris'te akşam yemeği verdi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Ocal Oğuz’un ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Türkiye’nin Unesco nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Altay Cengizer ve temsilcilik çalışanları katıldı.

Yemekte kısa bir konuşma yapan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, şunları söyledi: “Unesco Yürütme Kurulunun değerli yönetim kurulu üyeleri, Unesco genel direktörlüğü içerisindeki pek çok birimde çalışan kalbi Türkiye için atan arkadaşlarımız, kurumumuzun değerli mensupları ve tabii bizim Unesco Milli Komisyonumuzun genel sekreteri ve daimi temsilciliğimizin değerli mensupları, küçük bir aile toplantısındayız. Gerçekten çok büyük gurur ve heyecan duygusu içerisindeyim. Zira bu sonuç sonrasını nasıl teselli ederiz diye bir düşüncemiz yok. Şükürler olsun teselli eden değil, mutluluğu paylaşan bir ortamdayız.

Ben kişisel olarak şahsım adına ve bu aynı zamanda Unesco Türkiye Milli Komisyonu adına bu kutlamaya dönüşen güzel akşam da mütevazi soframızı şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da burada bu başarının elde edilmesinde kuşkusuz devletimizin uluslararası toplumda güvenilirliğinin kredisinin gücünü görüyorum. İkincisi diplomasimizin, diplomatlarımızın başarılı insani ikili ve çoklu ilişkilerinin sonuçlarını görüyorum. Üçüncüsü de bize oy veren bütün ülkelerin Unesco içerisinde uzmanlığıyla, niteliğiyle, birikimiyle bu insanlara ve değerlere hakkı verebilecek bir uzman ekibin varlığına güven duyduklarına yorumluyorum ben kişisel olarak. Dolayısıyla, devletimize milletimize böyle birçok mutluluğu nasip etsin ve insanlığa hayırlı hizmetler vermeye bu ülke bu devlet bu insanlar devam etsin çok teşekkür ediyorum sağ olun“ dedi.

Türkiye’nin Unesco Nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Altay Cengizer, Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kuruluna seçilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirttiği konuşmasında, “Bu tabiatıyla ortak bir başarıdır. Ama şimdi yürütme kuruluna seçildiğimiz için daha doğru şeyler söylemek zamanı, onun için bu başarının hikayesini biraz anlatmak lazım. İlk başta bu hiç şüphesiz Dışişleri Bakanlığı’nındır. Bizim mensubu olduğumuz misyon olarak budur. İkinci bir husus Unesco Milli komisyon komitesidir, gerek Antalya’da yaptığımız toplantılar gerek karar vericileri etkileyecek durumdaki kişilerle olan temaslarımız, karar mercilerine yakın diğer milli komitelerle olan temaslarımız bu sonuçları almamızda çok etkili olmuştur“ dedi.

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail hakkı Musa, “Sayın milli komisyon başkanımız ve sayın daimi temsilcimiz meselenin özünü çok veciz bir şekilde ortaya koydular. Bende onların dile getirdiği hususlara katıldığımı belirterek sözlerime başlamak isterim. Hakikaten bir yıl kadar oldu, siz bir kaç hafta önce gelmiştiniz, bir yıldır bu konuda nasıl bir meydan muharebesi verdiğinizi hasbelkader sahada görme imkanım olanlardan birisi olduğum için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir kaç cephede çok ciddi bir mücadele verdik ve benim siz dile getirdiniz sayın büyükelçim. Bugün Unesco’ya gerçekten tam üye olduk. 4 yıllık bir süre boyunca bizlere ümit bağlayanların sesi kulağı olmamızı bekleyenlerin bir tür mazlumların hakikaten bu yapı bünyesinde sesi olmak gibi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Bunun üstesinden en iyi şekilde gelmenin gayreti içerisinde olacağımızdan ben şahsen eminim. Büyükelçilik olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Bu vesileyle Paris Büyükelçiliği’ni de unutmazsanız şükran duyarım” şeklinde konuştu.

Tansu Sarıtaylı



