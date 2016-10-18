Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Türkiye ve bayrak sevgisini tarlasına işledi

Türkiye ve bayrak sevgisini tarlasına işledi

Adıyaman’da tarlada kurutulan kırmızıbiber sergisine Türk bayrağını işleyen Adıyamanlı üretici birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Türkiye ve bayrak sevgisini tarlasına işledi

18 Ekim 2016 18:34

Adıyaman Merkez Büyükkavaklı Köyünde yıllık yaklaşık 80 ton kırmızıbiber üretimi yapan Mustafa Güzel’in bayrak ve Türkiye aşkı tarlaları süsledi. Tarlalardan toplanan ve saplarından ayrıldıktan sonra yıkanarak kırmızıbiberler güneşte kurutulmaya bırakılıyor.

Kırmızıbiberleri kurutmaya bırakan Mustafa Güzel, kırmızıbiberlerden ay yıldız Türk bayrağı yaptı. Tarladaki sergide bulunan kırmızıbiberden ay yıldızlı bayrağı işleyen Mustafa Güzel, ayrıca ‘Türkiye’ yazısı yazdı.

Mustafa Güzel, kendisinin Kürt vatandaşı olduğunu ancak Türkiyeli ve Türk olduğunu belirterek, “Kürtler ile Türkler arasında ayrım yapmak isteyenlere buradan birlik ve beraberlik mesajı vermek istedim. Bizler ülkemizi seven, vatanına bağlı insanlarız. Bizler ülkemizle varız. Kimse bizleri bölmeye veya bizleri ayrıştırmaya kalkmasın. Vatanımız var olduğu sürece bizler varız” dedi.

İsmail Göksu ise, Türkler ve Kürtlerin bir ve beraber olduğunu belirterek, “Bu ülkede yaşayan her vatandaş eşittir. Bizler bir ve beraber olduğumuzda güçlüyüz. 15 Temmuz’da bu milletin bir ve beraber olduğunda tanklara ve toplara karşı nasıl direndiğini dünya alem gördü. Bizleri bölmek isteyen ve buna çanak tutanlara fırsat vermeyelim” diye konuştu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!