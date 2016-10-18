Adıyaman Merkez Büyükkavaklı Köyünde yıllık yaklaşık 80 ton kırmızıbiber üretimi yapan Mustafa Güzel’in bayrak ve Türkiye aşkı tarlaları süsledi. Tarlalardan toplanan ve saplarından ayrıldıktan sonra yıkanarak kırmızıbiberler güneşte kurutulmaya bırakılıyor.

Kırmızıbiberleri kurutmaya bırakan Mustafa Güzel, kırmızıbiberlerden ay yıldız Türk bayrağı yaptı. Tarladaki sergide bulunan kırmızıbiberden ay yıldızlı bayrağı işleyen Mustafa Güzel, ayrıca ‘Türkiye’ yazısı yazdı.

Mustafa Güzel, kendisinin Kürt vatandaşı olduğunu ancak Türkiyeli ve Türk olduğunu belirterek, “Kürtler ile Türkler arasında ayrım yapmak isteyenlere buradan birlik ve beraberlik mesajı vermek istedim. Bizler ülkemizi seven, vatanına bağlı insanlarız. Bizler ülkemizle varız. Kimse bizleri bölmeye veya bizleri ayrıştırmaya kalkmasın. Vatanımız var olduğu sürece bizler varız” dedi.

İsmail Göksu ise, Türkler ve Kürtlerin bir ve beraber olduğunu belirterek, “Bu ülkede yaşayan her vatandaş eşittir. Bizler bir ve beraber olduğumuzda güçlüyüz. 15 Temmuz’da bu milletin bir ve beraber olduğunda tanklara ve toplara karşı nasıl direndiğini dünya alem gördü. Bizleri bölmek isteyen ve buna çanak tutanlara fırsat vermeyelim” diye konuştu.