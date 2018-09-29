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'Türkiye ve İran'ın Suriye'de hedefleri aynı olmayabilir, ancak ülkeler terörle mücadelede müttefikler'

'Türkiye ve İran'ın Suriye'de hedefleri aynı olmayabilir, ancak ülkeler terörle mücadelede müttefikler'
'Türkiye ve İran'ın Suriye'de hedefleri aynı olmayabilir, ancak ülkeler terörle mücadelede müttefikler'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde “Türkiye ve İran'ın Suriye'de hedefleri aynı olmayabilir, ancak ülkeler terörle mücadelede müttefikler” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'deki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, “Türkiye ve İran'ın Suriye'de hedefleri aynı olmayabilir, ancak ülkeler terörle mücadelede müttefikler. Suriye'de hem İran'ın, hem Türkiye'nin, hem de Rusya'nın belki de çok farklı hedefleri var. Ancak bu aşamada, Suriye'de terörle mücadelede ve Suriye devletinin korunmasında müttefik olduğumuz gerçek. Suriyelilerin kendi kaderlerini belirleyebilmeleri için aralarında bir siyasi diyalog başlatmak için gerekli koşulları oluşturmalarına yardımcı olmak için çalıştığımızdan şüphem yok. Bu, Astana formatı çerçevesinde çok faydalı bir işbirliği” ifadelerini kullandı.

Şehriyar İmanbeyli
 

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