Türkiye Vodafone Vakfı'nın başlattığı 'Dijital Kalkınma Seferberliği' kapsamındaki 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında ilk etapta İstanbul, Samsun, İzmir, Kayseri ve Mardin olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen kodlama eğitimlerinin ardından her ilde yüz çocuğun katılımıyla düzenlenecek hackathon etkinliklerinin ilk durağı İzmir oldu. Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı çocuk hackathonlarından biri olan etkinlikte 10'ar kişilik takımlara bölünen çocuklara 20 gönüllü mentor eşlik etti. Etklinlikte çocuklara önce proje kapsamında gördükleri scratch eğitimleri hatırlatıldı. Daha sonra mBot robotlarda programlamaya yönelik eğitimler verildi. Ayrıca, mBot futbol maçı, labirentten çıkış, mBot sumo güreşi, rakibin balonunu patlatma, mBot'larla dinozoru kurtarma ve mBot zar turnuvası gibi oyunlar da oynandı. Hackathon'a katılan çocukların yaş ortalaması 11 olurken, 8 saat süren etkinliğe 100'e yakın çocuk katıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı'nın düzenlediği hackathonlarda çocuklar belirli bir süre içerisinde, takım çalışması halinde aynı ortamda inovatif fikirlerini kodlara döküyor. Katılımcıların sınırlı bir zaman içinde, kendilerine verilen konuyla ilgili ortaya yeni bir ürün çıkarmaya çalıştıkları etkinlik, çocuklar için önemli bir paylaşım merkezi ve diğer takımlarla rekabet ettikleri bir platform görevi görüyor. Hackathon'larda, popüler 'kendin yap' robotu mBot, basit bir arayüze sahip programlama ortamı scratch ve hemen her nesneyi dokunmatik bir yüzeye çeviren icat kiti Makey Makey gibi araçlar kullanılıyor. Ayrıca, mBot futbol müsabakası ve çizgi izleyen robot gibi etkinlikler de düzenleniyor. Çocukların gruplar halinde birer proje çalışması yapacağı hackathonlarda öne çıkan projelerin yurtdışındaki çeşitli programlara katılımı ve dünyaya tanıtılması da sağlanacak.

Yapılan açıklamada, Türkiye Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Yarını Kodlayanlar' projesi, kodlamaya ilgi duyan tüm öğrencilere açık olarak sürdürülüyor. İlk etapta, İstanbul, Samsun, İzmir, Kayseri ve Mardin olmak üzere 5 ilde gerçekleşen eğitimlerle 2 ayda toplam bin çocuğa ulaşılırken, gönüllü eğiticilerin yönetimindeki eğitimlerde öğrenciler, programlamaya giriş, hikâye oluşturmak ve oyun yapmak gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Her ilde yüz çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek hackathonlar ile sona erecek kodlama eğitimleri, çocukların sadece teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknoloji ya da dijital eser yaratmanın yollarını öğrenmelerini hedefleniyor. İzmir'in ardından Samsun, Kayseri, Mardin ve İstanbul'da gerçekleşecek hackathonlar ile toplamda 500'e yakın çocuğun ağırlanması planlanıyor. Hackathon'lar sırasıyla 20 Kasım'da Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi, 27 Kasım'da Mardin GAP Gençlik ve Kültür Evi ve son olarak 11 Aralık'ta İstanbul Habitat Derneği'nde 100'er çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Hasan Süel: "Kodlama bilen çocuklar 'Gigabit Toplumu'nun mimarları olacak"

Çocukları dijital geleceğe hazırlamak konusunda tüm dünyada ciddi bir rekabetin söz konusu olduğunu vurgulayan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Türkiye'nin Dijital Dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen bir şirket olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Bugün, tüm dünyada çocukları dijital geleceğe hazırlamak konusunda ciddi bir rekabet var. Kodlama bilen çocuklar, Türkiye için hedeflediğimiz Gigabit Toplumu'nun mimarları olacak. Vodafone olarak, ülkemizde dijital neslin yetişmesine katkıda bulunmak üzere yaklaşık 4 ay önce Dijital Kalkınma Seferberliği ilan ettik. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz ‘Yarını Kodlayanlar' projesi ile 2 ayda yaklaşık bin çocuğa kodlama eğitimi verildi. Şimdi de kodlama eğitimleri verdiğimiz 5 ilde, yaklaşık 100 çocuğumuzun katılımıyla hackathonlar gerçekleştiriyoruz. Çocukların gruplar halinde proje çalışması yaptığı hackathonlarda öne çıkan projelerin yurtdışındaki programlara katılımlarını değerlendireceğiz. Ayrıca, eğitim gören çocuklarla bağlantımız fiziksel eğitimlerle sınırlı kalmayacak. Bu çocuklarımıza uzun vadede farklı dijital platformlardan da ulaşarak dijital alandaki eğitim ve gelişimlerini sürdürmelerine destek olacağız. Bu eğitimler sayesinde çocuklarımız sadece teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknoloji ya da dijital eser yaratmanın yollarını da öğrenecek" dedi.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, "Habitat Derneği olarak 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. 'Yarını Kodlayanlar' ile bilişim odaklı dönüşümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Son dönemimizde çocukların kodlama bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yoğunlaştırdık. Çocukların erken yaşta bu becerilerinin geliştirilmesi ve bakış açılarının bu yönde oluşması için çalışıyoruz. Çocuklardaki bu değişimle ülkemizdeki bilişim odaklı kalkınmanın da hızlanacağını öngörüyoruz" diye konuştu.