Türkiye Vodafone Vakfı ve Türk Kızılayı’ndan şehit ailelerine destek

Türkiye Vodafone Vakfı, Türkiye’nin öncelikli ihtiyaç haritası doğrultusunda yeni sosyal projelere imza atmak üzere harekete geçti. Bu doğrultuda Vakıf, şehit ailelerine toplam 5 milyon TL destek verecek. Projenin ilk yılında Türk Kızılayı işbirliğinde şehit çocuklarını desteklemek üzere 1 milyon TL değerinde eğitim başarı bursu verilecek. Toplam 630 şehit çocuğunu kapsayan destek fonu, ‘Kızılay Kart’ üzerinden ailelere aktarılacak. Türkiye Vodafone Vakfı’nın Türk Kızılayı işbirliğiyle şehit çocuklarına verilecek eğitim başarı bursunun detayları, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel’in katılımıyla düzenlenen toplantıda aktarıldı. Toplantıda, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türk Kızılayı’nı şehit çocuklarına destek için 1 yıllığına bir araya getirecek anlaşmanın imzaları da atıldı.

Bu kapsamda önceliği şehit çocuklarına veren Türkiye Vodafone Vakfı, 5 milyon TL’lik toplam yatırımın 1 milyon TL’sini bu yıl şehit çocuklarının okul başarılarını desteklemek üzere eğitim başarı bursu olarak sağlayacak. Proje için Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Türk Kızılayı ile işbirliğine giden Vakıf, Temmuz 2015 - Temmuz 2017 döneminde şehit vermiş ailelerin çocuklarını kapsayacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan veriler doğrultusunda belirlenen 630 şehit çocuğuna verilecek olan burs, okul seviyelerine göre oluşturulan ihtiyaç haritasına göre Türk Kızılayı liderliğinde dağıtılacak.

“Şehit çocuklarına sahip çıkmak görevimiz”

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan ve Türkiye’nin demokratik kurumlarına ve demokrasisine karşı yapılan saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Bu darbe girişiminde demokrasiyi koruyarak hayatlarını feda eden tüm şehitleri saygıyla anıyor, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocukları belirler. Şehit ailelerinin geleceğine katkı sağlayabilmek için Türkiye Vodafone Vakfı bünyesinde 5 milyon TL’lik ‘Şehit Ailelerine Destek Fonu’ ayırdık. Bu fonun 1 milyon TL’lik bölümünü şehit çocuklarının eğitimini desteklemek üzere kullanacağız. Türk Kızılayı işbirliğinde eğitim başarı bursu olarak verilecek bu fon ile 630 şehit çocuğunun 1 yıllık eğitim ihtiyacına destek olacağız. Türkiye’de yaşanan vahim terör olaylarının geride bıraktığı şehit çocuklarına sahip çıkmak hepimizin görevi. Vodafone Türkiye olarak, Türkiye Vodafone Vakfımız ile Türkiye’nin toplumsal ihtiyaçlarına yanıt verecek projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, “Kızılay olarak 150 yıldır sadece doğal afetlerin ortaya çıkardığı acılarla değil ‘beşeri afet’ dediğimiz insan kaynaklı afetlerin meydana getirdiği acılarla da ilgileniyoruz. Hatta belki daha çok onlarla ilgileniyoruz. Zira en büyük doğal afet bile insan kaynaklı bir afet kadar acı yaşatmıyor toplumlara. 15 Temmuz hain darbe girişimi de bizim açımızdan beşeri afetlerden biriydi. Bu hain kalkışmada Kızılaycılar olarak milletimizin ve milli iradenin yanında yerimizi anında aldık. Şehit verdik vatanımızı korumak için Küçükesat Şube Başkanımız Serhat Önder şehadet şerbetini içerken bize emanet olarak iki yavrusunu bıraktı. Gazilerimiz oldu Kızılay olarak Onlar da bize direnme gücü aşıladı. Şehidimizin emanetlerine ve tüm şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı’nın bu güzel girişimini de ülkemize olan borçlarımızın ödenmesi olarak görüyoruz. Türkiye’de müteşebbislerin sadece kar amaçlı çalışmadığını, ülkenin sosyal sorunlarına da duyarlı olduğunu gösteren bu güzel örnek için İcra Kurulu Başkanı Sayın Colman Deegan başta olmak üzere tüm Vodafone Türkiye ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yılda iki kez verilecek

Bir yılda 1 milyon TL olarak belirlenen eğitim başarı bursu, Temmuz 2015 - Temmuz 2017 döneminde şehit vermiş ailelerin çocuklarını kapsayacak. Eğitim başarı bursları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan veriler doğrultusunda belirlenen 630 şehit çocuğuna okul seviyelerine göre oluşturulan ihtiyaç haritası doğrultusunda Türk Kızılayı liderliğinde dağıtılacak. Buna göre, ilköğretim çağındaki çocuklar için yıllık bin TL, lise çağındaki gençler için yıllık bin 300 TL, üniversite çağındaki gençler için ise yıllık 2 bin 600 TL burs verilecek. Eğitim başarı bursu, 2017-18 eğitim ve öğretim yılı içinde birinci ve ikinci dönem başlarında eşit miktarlara bölünerek verilecek.

‘Kızılay Kart’ üzerinden iletilecek

Türkiye Vodafone Vakfı tarafından şehit çocukları için tahsis edilen eğitim başarı bursu, Türk Kızılayı’nın Halkbank işbirliğiyle yürüttüğü ‘Kızılay Kart’ üzerinden ilgili şehit ailesine iletilecek. Kişiye özel bir akıllı kart sistemi olan “Kızılay Kart” ile, belirlenen yardım tutarlarını lojistik operasyona gerek kalmadan ve zamandan tasarruf ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak mümkün oluyor.