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Türkiye voleybolda finale yükseldi

DEAFLYMPICS Samsun 2017’de Erkekler Voleybol Turnuvası’nda yarı finalde İran ile karşılaşan Türkiye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da izlediği karşılaşmada rakibini 3-1 yenerek finale yükseldi.

Türkiye voleybolda finale yükseldi

26 Temmuz 2017 18:33

Ay-yıldızlı voleybolcular, turnuvanın yarı final karşılaşmasını İran’a karşı oynadı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve binlerce taraftar izledi. Milliler, İranlıları 25-18, 25-19 ve son seti de 25-20’lik setlerle yenerek sahadan 3-1 galip ayrıldı. Milliler 3. sette İran’a 25-20’lik 1 set verdi.

Maça iyi başlayan milliler, ilk sette seyircinin de desteğiyle seti 25-18 önde tamamladı. İkinci seti 25-29 ile önde kapatan ay-yıldızlılar, 3. sette rakibine 25-20 kaybederek, seti 2-1’e getirdi. Milliler son seti de 25-20 kazanarak 3-1’lik galibiyetle adını finale yazdırdı.

Erdi Demür - Şahin Binici

Etiketler: final, Türkiye, voleybol


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