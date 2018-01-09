Büyük veriyi doğru analiz edip, yönetebilen kurum ve kuruluşların rekabet avantajı kazandığı günümüzde yazılım hizmetlerinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Çok uluslu büyük şirketlerden küçük ve orta ölçekli işletmelere kadar birçok kurum ve kuruluş, rekabet ortamında avantaj elde edebilmek için hizmet süreçleri sonucunda ortaya çıkan verilerin doğru ve verimli kullanımına ağırlık vermeye başladı. Türkiye'nin ilk yazılım danışmanlık şirketlerinden biri olan Ereteam tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye'deki yazılım sektörü değerlendirildi. Ereteam'in CEO'su Kutlay Şimşek, yazılım hizmeti ihracatıyla cari açığı kapatmada mesafe kat edilebileceği dile getirdi. Ayrıca Şimşek, Türkiye'deki yazılım sektörü ve eksiklikler, yazılımı en çok kullanan sektörler hakkında bilgiler verdi.

''Gelişen pazarlarda çok önemli iş gücü eksikliği var''

Türkiye, yazılım hizmeti ihracatıyla cari açığı kapatmada büyük mesafe kat edebilir diyen Kutlay Şimşek, ''Gelişen pazarları ve gelişmekte olan pazarları incelediğimizde, gelişen pazarlarda çok önemli iş gücü eksikliği var. Bu pazarlar, özellikle yeni teknolojilerde, gelişen pazarlardaki ileri analitik teknolojilerinde ciddi sayıda insan kaynağı ihtiyacına sahip. Bizde de esasında yetişmiş kaynak, yeni teknolojilerde kendini geliştirmiş, deneyimli, kendini ispatlamış kurumlar ve uzmanlarımız var. Önümüzde de Hindistan gibi çok önemli bir örnek var. Hindistan'daki sistem entegre türü şirketlere baktığımız zaman orta ölçekli bir şirketin 2-3 milyar dolar seviyesinde bir ciroya sahip olduğunu, hemen hemen gelişmiş ve gelişmekte olan bütün pazarlarda ofis lokasyonlarının olduğunu görüyoruz. Biz, yapacağımız çalışmalarla ihracatı destekleyerek, yazlım hizmetini destekleyerek, yazılım konusunda global teknolojilerle proje geliştiren şirketleri destekleyerek onların dışarıdaki pazarlarda ofisler açmasını, projeler kazanmasını, pazarlama faaliyetleri yapmasını destekleyerek aslında burada çok önemli işler başarabiliriz'' açıklamasında bulundu.

''Türkiye yazılım pazarının büyüklüğü yaklaşık 100 milyar TL''

Türkiye'deki yazılım sektörünün pazar büyüklüğünü değerlendiren Şimşek, ''2016 yılında Türkiye Bilişim Derneği ve Deloitte tarafından yapılan araştırmada, Türkiye yazılım pazarının büyüklüğü ve Türkiye'deki ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) büyüklüğünün yaklaşık olarak 90 milyar TL seviyesinde olduğu, 2017'de TL bazında yüzde 5 ila 10 arasında bir büyümenin olacağı öngörülmüştü. Kabaca 100 TL'lik bir pazardan bahsedebiliriz. Alt başlıklara baktığımızda iletişim ve haberleşme teknolojileri, diğer tarafta donanım, yazılım, hizmet olmak üzere 4 tane kategori var. Yazlım payı yüzde 11-12 seviyesinde. Hizmetin payı ise maalesef yüzde 5 seviyesinde. Global pazara baktığımızda, 2016 yılında dünya ICT istatistiklerinde 2,3 trilyon doların üzerinde bir ICT pazarından söz ediyoruz'' dedi.

''Bilişim sektörüne para harcayan sektörler; banka, telekom ve kamu''

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: ''Türkiye'de her ne kadar Endüstri 4.0'ın getirdiği ve değiştirdiği bir takım dinamikler olsa bile bilişimin genel yatırımları ya da bilişim sektörüne para harcayan şirketler aslında banka, telekom, kamu ve onun dışındaki küçük bir takım dikey sektörler. Temel problemimiz, sadece bu bahsettiğim sektörlerin yatırım anlamında en büyük parayı harcamaları değil, aslında idame ettirilen mevcuttaki süreçlerin sağlıklı bir şekilde idame etmesini sağlayan yatırımlarla yeni teknolojilere yapılan yatırımlara oranladığımızda oradaki durumda sıkıntılı. Aslında biz, yeni teknolojilere para harcama noktasında büyük dikey sektörlerden bahsediyor olsak bile paranın büyük bir kısmını, mevcudu sağlıklı bir şekilde yürütmeye harcıyoruz. Bizim açımızdan en büyük açmaz bu''.

''Ülke olarak teknolojik anlamda hiçbir eksiğe sahip değiliz''

Türkiye'de yazılım sektörünü gelişmek için nelerin yapılması gerektiğini açıklayan Şimşek, ''Yazılımı hizmetten ayırma şansımız yok. Öncelikle hizmeti geliştirmeliyiz. Ülke olarak teknolojik anlamda hiçbir eksiğe sahip değiliz. Sadece olgunluk ve kültür problemimiz var. Yoksa biz, şuanda en modern teknolojileri kullanarak, özellikle savunma sanayinde, mobil platformlarda, web platformlarında son derede iyi yazılımlar geliştiriyoruz. Diğer şirketler gibi büyük teknoloji oyuncusu olabilmemiz için öncelikle Hindistan şirketleri gibi belli yolu takip edip ilerlememiz lazım. Yani öncelikle hizmet tarafını geliştirerek farklı sektörlerde deneyim kazanmalıyız. Öncelikle teknolojiyi nasıl daha iyi kullanacağımızı belli bir olgunluk seviyesine getirmeliyiz. Sonrasında yazlım tarafında daha odaklı bir şekilde gidebiliriz. Dünyadaki 15 sene önceki en büyük 100 şirketin 80 tanesi endüstri şirketi, belki 20 tanesi telekom ve bilişim şirketiydi. Bugünkü 100 şirketin aslında 80 tanesi bilişim şirketi, 80'in en az yarısı yazılım şirketi. Bizim bu açığı kapamamız, bu algıyı kendimize de uyarlamamız lazım. Endüstriye yapacağımız yatırımı, sanayiye yapacağımız yatırımı, savunma sanayisindeki başarımızı aslında bilişim sektörüne kopyalamalıyız" şeklinde sözlerini sonlandırdı.