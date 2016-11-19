Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Zonguldak’ın Filyos beldesinde hayata geçecek olan Filyos Endüstri bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra belde halkıyla bir araya geldi. Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Özlü, Türkiye’nin son 14 yılda çok önemli bir gelişme gösterdiğini ifade etti.

Ekonomik alanda ciddi başarılara imza attıklarını ifade eden Bakan Özlü, “Zonguldak’taki programımıza önce Filyos Endüstri Bölgesi’nde bazı incelemeler yaparak başladık. Ülkemizin en önemli projelerinden biri olan bu Endüstri Bölgesi ile ilgili son gelişmeleri paylaşacağım. Türkiye, son 14 yılda, çok önemli bir gelişme gösterdi ve yeniden iddia sahibi bir ülke haline geldi. Özellikle ekonomik alanda ciddi başarılara imza attık, üretimi, ihracatı, milli geliri 3-4 kat artırdık. Elbette durmayacağız, bu yürüyüşü daha da hızlandırarak yolumuza devam edeceğiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu hedefimize ulaşmamız için, daha verimli, daha rekabetçi, daha fazla ve daha nitelikli üretim yapabilen bir sanayi sektörü oluşturacağız. Rekabetçi ve çevreyle uyumlu bir sanayi bir sanayi sektörü inşa etmemiz için, bu üretimin yapılacağı fiziki altyapıları ve uygun mekânları oluşturmamız önem arz ediyor. Bunu sağlamak için, Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi siteleri ve Endüstri Bölgeleriyle ilgili çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz.” diye konuştu.

“BEŞ ADET ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURMUŞ DURUMDAYIZ"

Endüstri bölgeleri uygulamasında orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde büyük ölçekli yatırımlar için uygun alanlar oluşturmak istediklerine vurgu yapan Bakan Faruk Özlü, şöyle devam etti:

“Endüstri Bölgeleri uygulamasında, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde büyük ölçekli yatırımlar için uygun alanlar oluşturmak istiyoruz. Bugüne kadar, 10 bin hektardan fazla bir alanda 5 adet Endüstri Bölgesi kurmuş durumdayız. Bu bölgelerdeki tüm parsellerde üretime geçilince 40 bin kişilik bir istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Bu istihdamın büyük oranda nitelikli işgücü ve Ar-Ge personeli olacak olması da ayrı bir önem taşıyor. Bu 5 Endüstri Bölgemizden birisi de Filyos Endüstri Bölgesi’dir. Yapılacak limanla birlikte bu proje, aslında cennet mekan Sultan II. Abdulhamit Han’ın bir rüyasıdır. Bu rüyayı inşallah biz gerçekleştireceğiz. Nasıl MARMARAY ile 150 yıllık bir rüyayı hayata geçirdiysek, inşallah bu rüyayı da gerçeğe dönüştüreceğiz. Filyos Endüstri Bölgesi, özellikle lojistik imkanları açısından büyük bir değer taşıyor. Hemen yanı başında Türkiye’nin en büyük limanı bulunuyor. Filyos Limanı, demiryolu hattıyla ülkenin iç kesimlerine kadar uzanıyor. Bugün Mersin’de üretilen narenciye dahi, Rus pazarlarına, Zonguldak üzerinden ulaştırılıyor. Filyos limanıyla, Zonguldak’ın bu lojistik merkez olma niteliği daha da pekişecek. Bu limanın altyapı inşaatının ihalesini 538 milyon bedelle yaptık. Endüstri Bölgesinin en önemli avantajlarından biri olacak olan bu limanla ilgili gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz.”

“ÖNEMLİ LOJİSTİK AVANTAJLARI BULUNUYOR"

Bölgenin önemli lojistik avantajlarının da bulunduğuna dikkat çeken Bakan Faruk Özlü, “Filyos Endüstri Bölgesi’nin bu liman dışında da önemli lojistik avantajları bulunuyor. Bölge, hem Zonguldak, Bartın ve Karabük gibi üç ilimizin merkezinde yer alıyor hem de Ankara ve İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çekiyor. 10 kilometre güneyimizde havaalanı yer alıyor. Zonguldak-Çaycuma Karayolu ve demiryolu hattı da hemen yakınımızdan geçiyor. Bu kadar önemli imkanlara sahip olan böyle bir bölge, yatırımcılar için gerçekten de büyük bir cazibe merkezi olacaktır. Bölgenin toplam genişliği 607 hektardır. Ancak bölgedeki sulak ve ormanlık alanları kullanmayacağımız için, bunun sadece 170 hektarını sanayi alanı olarak kullanacağız. Bu alanda, 10-40 hektar büyüklüğe sahip 8-10 parsel oluşturmayı planlıyoruz. Yani burada büyük ölçekte üretim yapan ciddi yatırımlar yapılmasını istiyoruz.

Şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum: Gerek bu parselleri oluştururken, bölgede yatırımlar yapılırken ve daha sonra üretim aşamasında, çevreyle ilgili konulara büyük bir dikkat göstereceğiz” diye konuştu.

Bakan Özlü, buradaki toplantının ardından Filyos Belediyesi yeni hizmet binasının açılışı için tören alanına hareket etti.