Türkiye yönünü güneşe çeviriyor

Doğa dostu güneş enerjisi santrallerinin arttırılması için özel girişimcilere teşvikler veriliyor. Teşvikler yavaş yavaş meyve vermeye başlarken, sadece bir şirket Türkiye genelinde 6 ile santral kurdu. Bu santrallerde üretilen elektrik devlete satılırken, enerji konusunda Türkiye'nin büyük bir atılım içerisinde olduğu belirtiliyor. İlerleyen günlerde yeni santraller de kurulacakken, sadece Eskişehir'de kurulan tesisler 15 bin evin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Tekirdağ, Balıkesir, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Karabük'de güneş enerjisi tesisleri kurduklarını belirten Ali Yiğitcan Tetik, verilecek yeni teşviklerle üretimin artacağını kaydetti. Eskişehir'de bulunan Güneş Enerjisi Santralleri'nin şefliğini yapan Tetik, "Bir megavata aşağı yukarı 4 bin 300 civarı panel düşüyor. Burası 3 megavatlık bir tesis ve Eskişehir'de toplam 9 megavat elektrik üretiyoruz. Türkiye genelinde bu yıl 50 megavatlık saha kuruldu. Büyük bir şirket olarak çevre dostu enerjiyi üretiyoruz. Eskişehir'de 15 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar üretimimiz var. Yayılması için yatırımcıların önünün açılması gerekiyor. Yatırımcının önü açıldıkça her zaman daha iyisi olur. Teşviklerin de daha iyi olması gerekiyor. Avrupa'nın zaten güneş enerji devi Türkiye şu an. Bu zaten biliniyor. Büyük yatırımlar Türkiye'de yapıldı. Güneş çevre dostu olduğu için biraz yer kaplar. Büyük arazilere küçük megavatlar olur. Ama çevre dostu ve ekolojik dengeye herhangi bir zararı yok. Maliyet olarak 9 megavatlık bir üretim için 9 milyon euro harcanmış. 1 megavata bir milyon euroluk bir yatırım var. Maliyetini çıkarması 5 yıllık bir süreç, ardından maliyetini karşılar. Bunlardaki sistem; gün içerisinde TEDAŞ'a satıyor, akşam TEDAŞ'tan geri satın alıyor. Yani karlı bir iş. Normalde her ay elektrik faturası ödeneceğine, TEDAŞ'tan para alınıyor. Bizim müşterimiz TEDAŞ ve şahsi olarak satış yapmıyoruz. Teşvik olduğu için TEDAŞ daha iyi fiyatlar veriyor" dedi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Çağatay Gür