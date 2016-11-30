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Türkiye-Yunanistan görüşmesi ne zaman olacak?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye ile Yunanistan görüşmesi hakkında "4 Aralık diye bir tarih konuşuluyor ama teyit edilmemiş bir tarihtir. Çavuşoğlu geldiğinde henüz net bir tarih yoktu. Görünen o ki bu görüşme olacak" dedi.

Türkiye-Yunanistan görüşmesi ne zaman olacak?

30 Kasım 2016 16:33

İngiltere Dışişleri Boris Johnson Lefkoşa’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Johnson, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le olduğu gibi Cumhurbaşkanı Akıncı’yla da iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, müzakerelerde büyük ilerlemeler elde edildiğini belirtti. Johnson, Akıncı’yı gösterdiği çabadan dolayı kutladı. Daha yapılacak çok şey olduğunu da ifade eden Johnson, iyimser olunmasının önemine işaret etti ve İngiltere’nin elinden geldiğince Kıbrıs sorununun çözülmesi için yardımcı olmaya yönelik taahhüdü bulunduğunu ancak bunun Kıbrıs insanına bağlı olduğunu belirtti.

Akıncı ise, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Boris Johnson ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, "Kendisine bugüne kadar geldiğimiz süreci ve özellikle Mont Pelerin’de neler olduğunu anlattık. Konunun sadece rakamlar arasındaki bir fark olmadığını çok iyi anladığına inanıyorum" dedi.

Final haritanın Mont Pelerin’de ortaya çıkarılacağına dair bir durumun olmadığını bilerek gittiklerini kaydeden Akıncı, "Bunu iki taraf da biliyordu. Mümkün olduğu kadar yakınlaşalım, ortaya harita da çıkarabilirsek çıkaralım ancak kriterler o şekilde saptansın ki taraflar kendi bakış açılarına göre haritalarını hazırlarlar. Günün sonunda 5’li konferansa gittiğimizde Kıbrıslıların katılacağı toplantıda bunun final şekli verilirken güvenlik garantilerin de paralele bir masada konuşulması, diğer konuların da konuşularak sonuca bağlanması esası üzerinden İsviçre’ye gidildiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"BİR TARİH ÜZERİNDE ANLAŞMALIYIZ"

Toprak yüzdeleri ile ilgili bir adım attıklarını, karşı taraftan da böyle bir adım beklediklerini ancak karşı tarafın adım atmadığını sözlerine ekleyen Akıncı, "Geldiğimiz aşamada 2016 sonu itibariyle eğer çözüm kararlılığı, politik irade, iyi niyet varsa bu adımlar yine atılabilir" ifadelerini kullandı.

Akıncı açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Mont Pelerin’de bizi çıkmaza götüren konu maalesef daha siyasi eşitliğimizin 2 unsuru olan siyasi başkanlığa evet demeden, kararlara Kıbrıs Türk toplumu temsilcilerinin de etkin katılımını sağlamayı öngören hususlara evet demeden güvenlik garanti bağlamında Kıbrıs Türklerinin kendini güvende hissedecekleri düzenlemelere henüz ulaşmadan toprak başlığını neredeyse her şeyiyle en son şekliyle bitirme çabası oldu. Çıkmazın nedeni de bu oldu. Bu anlayış terk edilmeli ve bir tarih üzerinde anlaşmalıyız. Geriye kalan konuları konuşmaya şimdiden başlayabiliriz. yeter ki Aralık ayında 5’li konferansın bir modelitenin üzerinde ve tarihleri üzerinde mutabakat sağlayalım"

"TOPLUM OLARAK ÇOCUKLARIMIZI KAYBETTİK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akıncı, Yunanistan ile Türkiye arasındaki görüşmenin ne zaman gerçekleştirileceğine dair soruya "4 Aralık diye bir tarih konuşuluyor ama teyit edilmemiş bir tarihtir. Çavuşoğlu geldiğinde henüz net bir tarih yoktu. Görünen o ki bu görüşme olacak" yanıtını verdi.

Akıncı, "Geçtiğimiz gün çok büyük bir acı yaşadık. Toplum olarak çocuklarımızı kaybettik. Onlara rahmet diliyorum. Yaslı ailelerine, arkadaşlarına ,kardeşlerine, öğretmenlerine, tüm toplumlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Etiketler: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye-Yunanistan görüşmesi


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