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Türkiye’de 10 çalışandan 7’si işe gitmek istemiyor

32 ülke baz alınarak yapılan araştırmaya göre, işe gitmek istemeyip evden çalışmak isteyen ülkelerin başında Yunanistan gelirken, Türkiye listeye beşinci sıradan giriş yaptı.

Türkiyede 10 çalışandan 7si işe gitmek istemiyor

27 Mart 2018 11:21

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, dünya üzerinde yer alan bazı ülkelerin çalışma şekillerini inceledi. Ajans Press’ininsan kaynakları seçme, yerleştirme ve danışmanlık şirketi Randstad’dan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, işe gitmek istemeyip evden çalışmak isteyen ülkelerin başında Yunanistan geldi. Yunanistan’ı Şili, Singapur ve Malezya gibi ülkeler takip ederken, Türkiye bu listenin beşinci sırasında yer alarak, yüzde 73’ünün işe gitmeyip evden çalışmak istediği belirlendi.

Türkiye’nin yüzde 73’ünün evden çalışmak istediği belirlenen araştırmaya karşın, Türkiye’nin yüzde 83’ünün halen geleneksel çalışma şeklini sürdürdüğü belirlendi. Bunun yanı sıra, Türk çalışanların iş değiştirme eğiliminde diğer ülkelere oranla düşük seviyede olduğu görüldü. Türk çalışanlarının yüzde 45’i aktif olarak iş başvurusu yapmazken, sadece tekliflere açık oldukları edilen bilgiler arasında yer aldı. Öte yandan,32 ülke arasında evden çalışmak isteyenlerin oranının en düşük oldu ülke; yüzde 48 ile Hollanda olarak belirlendi. Hollanda’yı yüzde 51 ile Norveç’i yüzde 52 ile Almanya ve Danimarka takip etti.

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, çalışma hayatı ve işe gidiş alışkanlıklarıyla ilgili geçtiğimiz yıl 4 bin 982 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi. Bu haberler içerisinde, mobbing başlığı 2 bin 179 haberle en çok konuşulan haberler arasında yer edinirken; yansıyan haber başlıklarına göre, mesai saatlerinin fazla olması ve ödemelerdeki düzensizlik gibi unsurlar medyanın en çok konuştuğu diğer başlıklar arasında yer aldı.  

 

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