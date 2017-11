Türkiye'de 24 bin 797 hasta organ bekliyor

Türkiye genelinde çeşitli nedenlerle 24 bin 797 hasta organ beklerken böbrek nakli bekleyenlerin sayısı 21 bin 550, karaciğer nakli bekleyenlerin sayısı ise 2 bin 51. Bu sayıların devamını ise farklı organ bağışı bekleyen hastalar takip ediyor.

Konuyla ilgi açıklama yapan Balcalı Hastanesi Organ Nakli Bölümü Böbrek Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Erkan Demir, Avrupa'da organ nakli oranının yüzde 75'ler civarında olmasına rağmen Türkiye'de bu oranın yüzde 25 olduğunu ifade etti.Prof. Dr. Demir, her yıl organ bulamadığı için diyalize giren 2 bine yakın hastanın öldüğünü ifade ederek, Adana ve bölgesinde 3 bin 536 kişinin böbrek nakli beklediğini dile getirdi.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Organ Nakli Bölümü olarak kuruldukları günden bugüne kadar 600 civarında nakil gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Demir, şunları kaydetti:

"26 bine yakın karaciğer, böbrek, kornea gibi bekleme listesinde olan hastalar var Türkiye’de. Hastalara organ bulunduğu zaman merkezi sistemde Sağlık Bakanlığı görüyor. Onlar bize liste gönderiyor hangisine uyumluysa hangisinin puanı yüksekse 1 böbrek için 6 ya da 7 hasta çağırıyoruz, eğer 2 böbrek çıkmışsa 10 yada 15 hasta çağırıp hazırlıyoruz. Sıralamaya göre 1’den başlayıp uygun olana takıyoruz. Zaten bu uygun olmama sıralama ve puanı tamamen Sağlık Bakanlığı belirliyor, şu an Türkiye’de oldukça iyi bir sistem var."

Prof. Dr. Demir, Türkiye’de organ naklinin neden az olduğu konusunun hep tartışıldığına işaret ederek, "Aslında bunu nasıl arttırabiliriz öncelikle medyanın bunun peşini bırakmaması gerekiyor. Bilinçlendirilmesi gerekiyor insanlarımızın toplumun her kesimine ulaşılması gerekiyor. Organ bağışı hem manevi hem dini yönden her yönden onaylanmış bir durum şuanda” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ülkü ise Avrupa’da karaciğer naklinin kadavradan daha çok sayı da yapıldığına dikkat çekerek, Adana ve bölgesinde 194, Türkiye genelinde ise 2 bin 81 kişinin karaciğer nakli beklediğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Tolga Akçam da klinik olarak 200’ün üzerinde karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini belirterek başarı ortalamalarının yüzde 95 ila yüzde 100 olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Akçam, Hepatit A, B, C çeşitli unsurlara bağlı kronik karaciğer hastalıklarında ve her ne sebepten olursa olsun karaciğerde gelişen sirozun kesin tedavisinin karaciğer nakli olduğunu ifade etti.

Bu arada böbrek ve karaciğer nakli bekleyen hastaların yanı sıra Türkiye genelinde 915 hasta kalp, 282 hasta pankreas, 60 hasta kol, 59 hasta akciğer, 14 hasta bacak, 5 hasta ince bağırsak, 3 hasta kalp kapağı, 1 hasta ise yüz ve saç deri nakli bekliyor. Ayrıca Adana ve bölgesinde 3 bin 536 hasta böbrek, 194 hasta karaciğer, 30 hasta kalp, 7 hasta pankreas nakli bekliyor.

Son verilere göre ise beyin ölümü gerçekleştikten sonra Adana ve bölgesinde bağışta bulunan kişi sayısının 148, Türkiye genelinde ise bu sayının bin 656 olduğu belirtildi.