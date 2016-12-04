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Türkiye’de 9 yılda 1 milyona yakın suç işlendi

Türkiye’de 2006-2014 yılları arasında 972 bin 724 suç işlendiği belirtildi. Türkiye’de işlenen suçlar arasında yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık ilk sırayı alıyor.

Türkiyede 9 yılda 1 milyona yakın suç işlendi

04 Aralık 2016 10:07

TÜİK verilerine göre, 2006-2014 yılları arasında ülke genelinde 38 bin 245 öldürme olayı meydana gelirken, 118 bin 159 yaralama olayı gerçekleşti. Aynı dönemde 100 bin 5 hırsızlık, 68 bin 508’de dolandırıcılık suçu işlenirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 45 bin 62, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satın alma 11 bin 324, ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili suçlar ise 38 bin 237 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde cinsel suç sayısı ise 16 bin 978 olarak gerçekleşti.

Trabzon’un suç haritası
Trabzon’da 9 yılda 7 bin 31 suç gerçekleşirken, bu suçlardan yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık olayları tüm yurtta olduğu gibi ilk sırayı paylaştı. Aynı dönemde 352 öldürme olayı gerçekleşirken, bin 125 kişide yaralandı.
Trabzon’da yıllara göre suç dağılımı ise şu şekilde:
”2006 yılında; 18 öldürme, 40 yaralama, 11 cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 2, hakaret 8, hırsızlık 29, yağma ve gasp 2, dolandırıcılık 77, sahtecilik 3, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, satın alma 3, sahtecilik 3, kötü muamele 4, zimmet 1, kaçakçılık 2, orman suçları 7, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar 49, icra iflas kanununa muhalefet 132, askeri ceza kanununa muhalefet 154, diğer suçlar 51.
2007 yılında; bin 12 suç işlenmiş bunlardan 31 öldürme, 85 yaralama, 10 cinsel suçlar, 33 hırsızlık, 106 dolandırıcılık.
2008 yılında; 536 suç işlendi, 31 öldürme, 72 yaralama, 6 cinsel suçlar, 34 hırsızlık, 87 dolandırıcılık.
2009 yılında; 455 suç işlendi bunlardan 10 öldürme, 51 yaralama, 2 cinsel suçlar, 29 hırsızlık, 117 dolandırıcılık.
2010 yılında; 492 suç işlenmiş bunlardan 27 öldürme, 65 yaralama, 4 cinsel suçlar, 38 hırsızlık, 64 dolandırıcılık.
2011 yılında; 381 suç işlenmiş bunlardan 26 öldürme, 47 yaralama, 19 hırsızlık, 5 dolandırıcılık.
2012 yılında; 698 suç işlenmiş bunlardan 78 öldürme, 100 yaralama, 20 cinsel suçlar, 42 hırsızlık, 11 dolandırıcılık.
2013 yılında; bin 530 suç işlenmiş bunlardan 59 öldürme, 376 yaralama, 30 cinsel suçlar, 122 hırsızlık, 12 dolandırıcılık.
2014 yılında ise bin 333 suç işlenmiş bunlardan 72 öldürme, 289 yaralama, 30 cinsel suçlar, 179 hırsızlık, 22 dolandırıcılık olarak kayıtlarda yerini aldı. 

Etiketler: suç


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