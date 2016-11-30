Tabip Odasında yaptığı açıklamada, 1 Aralık tarihinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Dünya AİDS Günü” olarak ilan edildiğini söyleyen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Biriminden Prof. Dr. Nurettin Erben, bugünün amacının AİDS hastalığı ve korunma yöntemleri açısından toplumu bilgilendirmek olduğunu söyledi. Hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşan Erben, “Yeni AIDS vakası gelişim sıklığı dünya genelinde azalmakta iken bizim ülkemiz yıllık vaka sayısının yüzde 20’den fazla arttığı grupta yer almaktadır. Ülkemizde resmi rakamlara göre 8 binin üzerinde HIV pozitif vaka bulunmaktadır” diye konuştu. Hastalığın bulaşma ve tedavi yolları hakkında da bilgi veren Erben, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AIDS hastalığının nedeni HIV virüsüdür. Hastalık virüsü aldıktan 2- 4 hafta sonra ateş, lenf bezlerinde büyüme, boğaz ağrısı, deri döküntüleri kas veya eklem ağrısı, ishal, baş ağrısı, bulantı ve kusma şeklindedir. Hastaların yaklaşık yarısında hiçbir bulgu olmayabilir. HIV virüsü bağışıklık sistemi zayıflatmaya başlar. Bu evre genelde 8 ile 10 yıl kadar sürer ve sonrasında AIDS dediğimiz evre başlar. Bu evrede normalde zararsız olan birçok mikroorganizma ile veya hafif hastalık tablolarına neden olan etkenlerle ölümcül enfeksiyonlar gelişir. AİDS, cinsel ilişki yoluyla, ortak enjektör kullanımıyla, kan yoluyla ve anneden bebeğine bulaşabilir.”