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Türkiye’de beklenen yaşam süresi 78 yıl

Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl olarak gözlendi.

Türkiyede beklenen yaşam süresi 78 yıl

06 Ekim 2016 10:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013-2015 yılı Hayat Tabloları verilerini açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl olarak bekleniyor. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak gözlendi.

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 64,2 yıl

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,2 yıldır. Erkekler için bu süre 61,6 yıl, kadınlar için ise 66,9 yıl, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,7 yıl, erkekler için bu süre 47,1 yıl iken, kadınlarda 52,1 yıl olarak gözlendi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıl olarak belirtildi. Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,6 yıl, erkekler için bu süre 28,3 yıl iken, kadınlarda 32,8 yıl.

Beklenen yaşam süresi 65 yaşındaki kişiler için 17,8 yıl

Ülkemizde, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ise ortalama 17,8 yıl, erkekler için bu süre 16,1 yıl iken, kadınlarda 19,4 yıl, diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor. 


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