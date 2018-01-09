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Türkiye’de bin kişiden 1 kişi kitap okuyor

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ”Başkanımla Okuyorum'' projesi çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiyede bin kişiden 1 kişi kitap okuyor

09 Ocak 2018 23:10

Başkan Ali Özkan, her salı günü farklı bir sınıfı başkanlık makamında ağırlayarak, kitap okuyor. Topluma örnek olması açısından başlatılan kampanyada bugüne dek yüzlerce öğrenci, başkanlık makamında Ali Özkan'ın misafiri olarak başkanla birlikte kitap okudu.

Okuyan bir kültürden geldiğimizi belirten Başkan Özkan, “Aslında biz okuyan bir kültürden geliyoruz. Fakat çok kısa olmayan zaman dilimlerinde okuma alışkanlığımızı kaybettik. UNESCO’nun verilerine göre Türkiye olarak okuma alışkanlığında 86’ıncı sıradayız. TÜİK verilerine göre günde kitap okumaya 1 dakika, televizyon izlemeye 6 saat ve internete 3 saat zaman ayırıyoruz. Bizde düzenli kitap okuyanlar bin kişide 1 kişi iken, İngiltere ve Fransa’da bu sayı bin kişide 230 kişi. Diğer ülkelere yetişmek için okuma alışkanlığını kazanmamız lazım” dedi.
Konuşmanın ardından öğrenciler, Başkan Özkan’a soru sorarak merak ettikleri konular hakkında bilgi aldılar.

Yasin Keskin
 

 

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