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Türkiye'de bir ilk, çiftçi kadınlar domatesten un yaptı

Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün uyguladığı Tarımsal Yayım Projesi kapsamında hayata geçirilen 'Kadın eli değdi sebze kurudu domates un oldu’ projesiyle kadın çiftçiler, yetiştirdikleri domatesleri hasat ettikten sonra makinelerde kurutup una çeviriyor.

Türkiyede bir ilk, çiftçi kadınlar domatesten un yaptı
Türkiye'de bir ilk, çiftçi kadınlar domatesten un yaptı - Foto Galeri

08 Ekim 2016 10:54
Türkiye'de bir ilk, çiftçi kadınlar domatesten un yaptı - Tıkla İzle

Elazığlı kadın çiftçiler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü projesi ile ev ekonomilerine katkı sağlamaya başladı. 'Kadın eli değdi sebze kurudu domates un oldu' projesi kapsamında Türkiye'de ilk kez sebzeleri una çeviren kadınlar, geliştirdikleri ürünle vatandaşların ağzında yeni tatlar bırakmak istiyor.
Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 2 çocuk annesi Pervin Yücel, proje sayesinde çocuklarını okutmak için ekonomik kazanç sağlayacağını söyledi. Kadınlar olarak dernek kurduklarını aktaran Yücel, "Burada biz kadınlar da varız. Daha iyi bir yaşam sürebilmek için böyle bir iş başlattık. Unutulmaya yüz tutmuş domatesi tekrardan hayata geçirdik. Domates unu yapıp Türkiye’ye güzel bir tat tattırmak istiyoruz. Hem de kendi bütçemize katkıda bulunmak için bu işe kalkıştık" dedi.

"Kendi ayaklarımızın üstünde duracağız"
Domatesleri kendi elleri ile yetiştirip topladıklarını belirten 2 çocuk annesi Arzu Atalay ise, "Topladıklarımızı Hankendi ve Çevresi Dayanışma ve Kalkınma Derneği’inde makinelerde kurutup, öğütüp ve ambalajladıktan sonra satışa sunacağız. Bu satıştan gelen gelirle de evimize katkıda bulunacağız. Kendi ayaklarımızın üstünde duracağız. Domates ununun içerisine biber, nane, reyhan ve maydanozu katarak bir aroma geliştireceğiz. Eskiden anneannelerimiz yaparmış. Biz de bunu değişik tatlarla aromalandırıp satışa sunacağız. Amacımız bunu tüm Türkiye’ye tanıtmak" diye konuştu.

Proje 20 kadınla gelişti

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren 'Kadın eli değdi sebze kurudu domates un oldu' proje sorumlusu mühendis Safiye Yıldız Gün, bu proje için öncelikle 20 kadın seçtiklerini söyledi. Seçilen bu kadınlara domates ektirdiklerini ifade eden Gün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Domateslerin hasadını yaptık. Hasat yapmadan önce hijyen konusunda hocalarımız eğitim verdi. Eğitim sonunda da domates steril bir şekilde makinelerde kurutulmaya başlandı. Daha sonra un değirmenimizde un haline getirdik. Bunu sadece domates olarak değil de nane, reyhan, maydanoz ve biberle aromalandırarak daha farklı tatlar vereceğiz. Ardından ise ambalajlama yaptıktan sonra Hankendi ve Çevresi Dayanışma ve Kalkınma Derneği adı altında piyasaya sunacağız. Bu proje Türkiye'de bir ilk. Kadın çiftçilerimiz çok istekli. Bu istekleri doğrultusunda kendi kazançlarını kendileri elde etmeleri adına onlara yardımcı olduk."
Elazığ yöresine ait olan domates unu, çorba, bulgur, lokum, et, tavuk, köfte harçları, makarna, mantı, köfte ve kekler içerisinde kullanılıyor.

Kamil Cankılıç 

 


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