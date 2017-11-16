Türkiye’de bir ilk; NMR Uygulamalarına dair uluslararası çalıştay düzenlendi

IDB (İslam Kalkınma Bankası) tarafından desteklenen ve İslam ülkelerinde yapılan konferansların organizasyonunda rol alan NASIC (İslam Ülkeleri Akademik Bilimsel Konferans Ağı) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Avrupa’dan ve pek çok İslam ülkelerinden manyetik rezonans (MR) konusunda çalışan NMR ya da MR’yi teşhiste kullanılan 200’ü aşkın uzman ve bilim adamını bir araya getirdi.

Etkinlik, MR konusu ile ilgili bilim adamlarının Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde bir araya getirerek DNA yapısının tayininde ve kanserli dokuların görüntülenmesinde kullanılan ileri NMR / MR teknikleri üzerinde bilgi alışverişinde bulunarak ortak çalışma ve projelerin oluşmasına imkan sağladı.

Çalıştayın Onursal Başkanı BVU Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu olurken BVU Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülaçtı Topçu, Pakistan Eski Bilim ve Teknoloji Bakanı ve NASIC Dönem Başkanı Prof. Dr. Atta-ur Rahman, birçok akademisyen ve öğrenci da katılım gösterdi.

“Kanserli hücrelerin tespitinde ve beyin MR’ı için birçok bilgi vermekte”

MR’ın kullanılmasının tıpta birçok bilgiye ışık tuttuğuna değinen Prof. Dr. Gülaçtı Topçu, “Konferansımız NMR konusunda, NMR Manyetik Nükleer Rezonans ya da halkımızın bildiği şekliyle MR spekroskopisi tekniğidir. NMR'ın kullanışı aslında günlük hayatımızda bile çok fazladır, tabi ki bilimsel seviyede, teşhiste, tıpta ve hatta ilerleyen çağımızda profesyonel vakalarda bile yani bir doktor hem teşhisini hem de bu teşhise dayalı olarak ameliyatta bir kanser vakasını nereye ne kadar alacağını gözlemleyebilecek. O bakımdan çağımızda çok yaygın kullanılan bir tekniktir. Dolayısıyla çok önemli bir teknik fakat bunun farkında değiliz ve Türkiye'de NMR'ın kullanılışı ve kullanışıyla ilgili böyle bir kongre ilk kez Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde gerçekleşiyor. Kanserli hücrelerin belirlenmesinde çok ileri bir teknik, özellikle de beyin MR açık bilgiler vermektedir. Türkiye aslında bu tekniği çok yaygın kullanıyor. Radyologlarımız ve hekimlerimiz oldukça bilgili ve NMR'ı kullanmaktadırlar. Bu yüzden böyle bir etkinliği yaptığımız için çok gururluyuz ve herkese teşekkür ediyoruz” dedi.