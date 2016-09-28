Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi’nde bulunan Asyaport Limanı’nda düzenlenen etkinlikte TSE’den alınan belge temsili olarak Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve Tekirdağ Ticaret Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay tarafından Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer’e teslim edildi.

Etkinliğe, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ile TSO yönetim kurulu üyeleri ve liman yetkilileri katıldı.

Heyetin limanda gezerek, ruhsat tescili alınan dev vinçleri incelemesinin ardından limanın toplantı salonunda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, bu limanın Tekirdağ için önemli bir değer olduğunu belirterek, “Türkiye’ye örnek bir hizmetin, Tekirdağ TSO öncülüğünde buradaki iş makinelerinin tescillenmesi konusunda yapmış olduğu çalışmayı burada hep birlikte gördük. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve inşallah gerek iş güvenliği açısından gerekse iş disiplini açısından, konteyner taşımacılığında, liman taşımacılığında bu çalışmanın ben fayda sağlayacağını ve diğer limanlara da örnek olacağını düşünüyorum” dedi.

TSO Başkanı Cengiz Günay, hem TSO başkanı olarak hem de Türk iş dünyasının çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetim kurulu üyesi olarak, bu limanla gurur duyduğunu söyledi.

Düzenlen etkinliğin liman üstü ekipmanların ruhsat tescilleri konusunda yapılan gayretli çalışmayla ilgili olduğunu anlatan Cengiz Günay, “Ahmet Soyuer her işini mükemmeliyet seviyesinde yapan bir iş adamımız. Ruhsat tescilleri konusunda da bazı yasal engellerle karşılaşmıştık. Bu noktada Tekirdağ TSO olarak devreye girdik, konuyu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na aktardık. Daha sonra başkanımızın bilgilendirilmesi ile başlayan çözüm süreci TSE Başkanımız Sebahittin Korkmaz ile görüşerek bir komisyon oluşturduk ve yaklaşık 7-8 aylık bir çalışma sonrası da Türkiye’de bu konuyla ilgili yapılmamış bir içtihat oluşturularak gerekli uygunluk yetkisini aldık ve 84 adet dünyanın en gelişmiş liman üstü ekipmanlarının ruhsat tescillerini yapmış olduk” diye konuştu.

Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer de, Tekirdağ’ın Türkiye çapında, dünya çapında bir esere sahip olduğunu söyledi. Bu eserden Tekirdağ özelinde insanların ve ekonominin nasıl faydalanacağının konuşulması gerektiğini ifade eden Soyuer, “Burada altyapı ne kadar erken ve doğru kurulursa, mevcut ithalatımız artar. İthalatımızın artması demek, buradaki depoların ve depodaki insanların çalışması demek ve Tekirdağ’ın katma değerinin artması demektir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Soyuer, Tekirdağ’a yerel yönetimler tarafından yapılacak kara yolları ve lojistik altyapı çalışmaları ile Tekirdağ ticaretinin önünün açılacağını ve Tekirdağ gençliğinin istikbalinin gelişeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından etkinlik sona erdi.