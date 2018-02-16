Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu işçi sayısında büyük artış

PRNet’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından elde ettiği verilere göre, geçen yıl 87 bin yabancıya çalışma izni verilirken, izin verilenlerin arasında 20 bin 970 kişi sayısı ile Suriyeliler birinci sırada yer aldı. Dünyanın her tarafından gelen, 100 bin başvurudan, 87 bin 190’ı onay aldı. Yapılan başvuruların 3 bin 631’i reddedilirken, 13 bine yakın dosya ise çeşitli sebepler nedeniyle geri iade edildi. Buna ek olarak, inceleme aşamasında olan bin 762 başvuru ise henüz karara bağlanmadı.

En çok Suriyelilerin çalışma izni kabul edildi

Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre ise geçtiğimiz yıl istihdam başlığı altında medyaya 167 bin 192 haberin yansıdığı belirlenirken, yine aynı yıl içerisinde yabancı işçilerle ilgili 726 haber yapıldığı tespit edildi. Yapılan başvurulardan, geçen yıl 20 bin 970 Suriyeli Türkiye’de çalışmaya kabul edilirken, Suriyeliler, çalışma izni alanların yaklaşık yüzde 24’ünü oluşturdu. Suriyelileri,7 bin 317 kişiyle ikinci sıradan Gürcistan, 6 bin 360 kişiyle Kırgızistan, 5 bin 761 kişiyle Ukrayna, 4 bin 288 kişiyle Çin, 3 bin 847 kişiyle Türkmenistan, 3 bin 55 kişiyle Hindistan takip etti.

Bunların dışında listede 2 bin 465 kişiyle Özbekistan, 2 bin 449 kişiyle Azerbaycan ve 2 bin 390 kişiyle Rusya uyruklular yer aldı. Yabancı uyruklular arasında 960 Alman, 965 İngiliz, 983 ABD, 649 İtalyan ve 543 Fransız vatandaşı da yer aldı. Bu ülkelerin yanı sıra Meksika’dan Japonya’ya, Brezilya’dan Estonya’ya kadar dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar Türkiye’yi ekmek kapısı olarak gördü.

Bu sayılar önceki yıllarla kıyaslandığında, 2011 yılında 17 bin 467, 2012 yılında 32 bin 277, 2013 yılında 45 bin 834, 2014 yılında 52 bin 304, 2015 yılında 64 bin 833, 2016 yılında ise 73 bin 584 kişiye çalışma izni verildiği ortaya çıktı. Böylelikle, Türkiye’de çalışan yabancı işçi sayısının her yıl düzenli olarak arttığı görüldü.