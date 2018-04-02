Türkiye’de çalışanların yüzde 95’i mobil oyun oynuyor

Medya takibinin önde gelen kuruluşlarından Ajans Press, profesyonel iş hayatında olan kişilerin mobil cihazlar üzerinden oyun oynama oranlarını inceledi. Ajans Press’in Nielsen&AdColony ortak çalışmasından ve medyaya yansıyan haber başlıklarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de çalışanların yüzde 95’i akıllı telefonundan aktif olarak oyun oynarken, tabletle oynayanların oranı yüzde 14 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, çalışan kesimin yarısına yakınının her gün mobil oyun oynadığı tespit edildi. En çok oyun oynanan saat aralığı ise 20.00 - 23.00 olarak tespit edildi.

Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, mobil oyunlarla ilgili geçtiğimiz yıl 834 haber yansıması tespit edilirken, bu rakam bu yılın ilk üç aylık diliminde 259 olarak belirlendi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında, aksiyon/macera oyunlarının, oyun grupları içerisinde en çok konuşulan başlık olduğu tespit edildi.

En çok puzzle oynanıyor

Nielsen&AdColony ortak araştırmasından derlenen bilgilere göre, çalışan kesimin mobilde oyun oynama sıklığı yüzde 47 olarak belirlenirken, haftada birkaç gün oyun oynayanların oranı yüzde 41 oldu. Haftada bir oynayanların oranı ise yüzde 10, 15 günde bir oynayanların oranı ise yüzde 2 olarak belirlendi. En çok tercih edilen oyun listesinin ilk sırasına yüzde 36 ile Puzzle oturdu. İkinci sırada masa oyunu yer alırken, masa oyununu tercih edenlerin oranı yüzde 23 olarak belirlendi. En çok tercih edilen diğer oyunlar ise; yüzde 13’le kağıt, yüzde 7 ile bilgi oyunu, yüzde 5 ile strateji, yüzde 4’er ile spor, aksiyon/macera, yarış ve yüzde ile simülasyon oldu.

Araştırmaya katılanlar 25 ile 44 arası profesyonel olarak çalışma hayatının içindeki kişilerden oluşurken, bu kitlenin ücretli oyun tercih eden kısmı yüzde 13 olarak tespit edildi. Bu sayıya bakıldığında ülke ortalamasının üstünde yer aldığı görüldü. Bunun yanı sıra, araştırmaya katılanların yüzde 84’ü oyun içi ek içerik edinme veya can kazanma gibi opsiyonlar için reklam içerikli videolar izlemeyi tercih ettiğini açıkladı.