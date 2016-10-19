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Türkiye'de cezaevi sayısı 372’ye yükseldi

Türkiye’de cezaevleri sayısı Ekim ayı itibariyle 372’ye, kapasiteleri ise 189 bin 269’a yükseldi.


19 Ekim 2016 10:39

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 11 yılda 118 adet yeni ceza infaz kurumu açıldı. Yeni açılanlarla birlikte ceza infaz kurumu sayısı 372’ye, kapasiteleri ise 189 bin 269’a yükseldi. Türkiye’de 2006 yılında 7, 2007 yılında 8, 2008 yılında 13, 2009 yılında 8, 2010 yılında 7, 2011 yılında 2, 2012 yılında 14, 2013 yılında 10, 2014 yılında 14, 2015 yılında 18 ve 2016 yılında 17 yeni ceza infaz kurumu açıldı. Türkiye’de 6 Ekim tarihi itibariyle 290 kapalı, 66 açık, 2 çocuk eğitimevi, 6 kadın kapalı, 4 kadın açık ve 4 çocuk kapalı ceza infaz kurumu bulunuyor. Cezaevlerinin kapasitesini arttırmak için ise 2010 yılında 5, 2011 yılında 7, 2012 yılında 9, 2013 yılında 6, 2014 yılında 5, 2015 yılında 2 adet olmak üzere 34 adet ceza infaz kurumuna ek bina yapılarak 9 bin 492 kişilik kapasite artırımına gidildi.

Öte yandan 2006 yılında 20, 2007 yılında 51, 2008 yılında 16, 2009 yılında 22, 2010 yılında 6, 2011 yılında 3, 2012 yılında 8, 2013 yılında 21, 2014 yılında 22, 2015 yılında 15 ve 2016 yılında 3 adet olmak üzere toplam 187 ilçe cezaevi ise kapatıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tutuklu ve hükümlü sayılarını ise en son Mart ayında açıkladı. Mart ayı verilerine göre Türkiye’de 187 bin 647 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 

Servan Alacabey

Etiketler: cezaevi sayısı


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