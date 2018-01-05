Türkiye’de çocuklar Filipinli bakıcılara emanet edildi

Damla İnsan Kaynakları İK Müdürü Filiz Şeker ailelerin 2017 yılında tercihlerini Filipinli bakıcı adaylarından yana kullandıklarını belirtti. Filipinli bakıcıların yurt içinden temin edilmeleri halinde ortalama bin dolar aylık ve izin parası karşılığında çalıştıklarını belirten Şeker, bakıcıyı yurt dışından getirtmenin maliyetinin daha düşük olduğunu söyledi. Şeker, “Fakat bu iki alternatif arasında süreç açısından ciddi bir fark söz konusu. Bakıcınızı yurt dışından temin etmeyi tercih ederseniz 4 ila 6 hafta beklemeniz gerekiyor. Yurt içinden sağlamayı tercih ettiğiniz takdirde ise sadece birkaç gün bekliyorsunuz” dedi.

“Dolar kurunun yükselmesi Filipinli bakıcılara yönelik talebi azaltmadı”

Şeker Türkiye’de dolar kurunun yükselmesinin aileleri daha ekonomik alternatifler arayışına ittiğini belirterek, “Son zamanlarda müşterilerimizin Nepalli bakıcı adaylarıyla da ilgilenmeye başladığını fark ettik. Bunun başlıca sebebi Nepallilerin aylığının 600 dolar civarında olması. Fakat bu durumun Filipinli bakıcı talebinde fark edilir bir azalmaya yol açtığını söyleyemeyiz. Şimdilik böyle bir durum söz konusu değil. Özellikle İngilizce bilen bakıcı arayan aileler Filipinlileri tercih etmeye devam ediyorlar, zira İngilizceleri Nepalli bakıcılara göre daha iyi. Ayrıca disiplinli ve prensipli bir şekilde çalışmalarıyla edinmiş oldukları bir ün var” şeklinde konuştu.

“Yabancı bakıcılar yatılı olarak çalışabiliyorlar, bu önemli”

Filiz Şeker yabancı bakıcıların yatılı olarak da çalışabilmelerinin önemli olduğunu vurgulayarak “Ailelerin Filipinli bakıcıları tercih etmelerinin temel sebeplerinden biri de yatılı bakıcı olarak çalışmaya itiraz etmemeleri. Yerli bakıcıların büyük kısmı akşamları evlerine, ailelerinin yanına dönmeyi tercih ediyorlar. Yabancı bakıcı adayları ise çoğu zaman ailelerini ülkelerinde bırakarak çalışmak amacıyla başka ülkelere gidiyorlar. Eşleri, çocukları, anne - babaları, yakınları kendi ülkelerinde kaldığından geceyi çalıştıkları yerde geçirmek onlar için sorun olmuyor, hatta bunu avantajlı buluyorlar. Nepalli bakıcılar da yatılı olarak çalışıyorlar ve bu birçok aile için önemli bir kriter. Fakat onların hasta - yaşlı - çocuk bakımı veya ev işleri yardımcılığı piyasasındaki yerleri şimdilik Filipinlilerinki kadar sağlam değil. Filipinli yardımcı ve bakıcılar üç yıldır bu piyasadalar ve genel olarak işverenlerini memnun ediyorlar. Bu yüzden, rahat bir bütçeye sahip olan ailelerin öncelikli tercihi yine onlar oluyor” ifadelerini kullandı.

Filiz Şeker ailelerin yabancı bakıcı ararken dikkat etmesi gereken noktalar hakkında da şunları söyledi: “Hiçbir firma veya kurum size kusursuz bir bakıcı vaat edemez, bakıcınızdan yüzde 100 memnun olacağınızın garantisini veremez. Fakat memnuniyetsizlik riskini minimuma indirmek için yapabileceğiniz şeyler var. Bunların en önemlisi bakıcıyı piyasada iyi bir isim yapmış bir firmanın aracılığıyla temin etmektir. Damla Danışmanlık ekibi olarak sektördeki 20 yıllık tecrübemiz ve kaliteli hizmet anlayışımızla kazandığımız itibardan ötürü gururluyuz, bize bu itibarı kazandıran müşterilerimize şükran duyuyoruz. Birçok aileye istedikleri özelliklerde bakıcı ve yardımcılar temin ettik, yaşanan sorunları da kısa sürede çözüme kavuşturduk. Çocuk bakıcısı, gölge öğretmen, oyun ablası, ev işleri yardımcısı, yaşlı bakıcısı gibi personel ihtiyaçlarınız için size de yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.”