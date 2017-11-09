Türkiye’de DASK’lı konut oranı yüzde 46

Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ve Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, Antalya’da bir otelde düzenledikleri basın toplantısında sigortacılık verilerini açıkladı. Toplantıda konuşan Dinçer, "2017 Eylül sonu itibarıyla hayat dışı prim üretimi 27,3 milyar TL. Hayat dışındaki üretim geçen senenin aynı dönemine göre reel olarak yüzde 3 artış gösterdi. Haziran sonu sonuçlarına göre sektörün aktif toplamı 47,2 milyar TL" dedi.

Genel Müdür Uğur Gülen ise ülke genelindeki DASK ve kasko oranlarını açıkladı. Türkiye’de DASK’lı konut oranının yüzde 46, kaskolu araç oranının yüzde 27 olduğunu hatırlatan Uğur Gülen, "Antalya’da kasko güvencesi altındaki araç sayısı çok düşük" ifadelerini kaydetti.

Gülen, Antalya’da her dört otomobilden ve kamyonetten birinin kasko, her iki evden birinin DASK güvencesinde olduğunu söyledi.

"Turizmin geliştiği bölgede sigorta talebi artıyor"

Gülen, Antalya'nın sigortacılık potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirerek, "Antalya, dünyada yerli ve yabancı ziyaretçinin en çok geldiği yerler içerisinde 4'üncü sırada bulunuyor. Golf, su sporları, kayak, dağ ve doğa sporları, mağara ve kongre turizmi gibi aktiviteler için eşsiz olanaklar sunuyor. Akdeniz ve Güney Ege Bölgesi’nde tercih edilen ürünlerin başında kasko ve trafik sigortaları geliyor. Bölgenin ana faaliyet alanlarının turizm ve tarım olmasından dolayı otel paket, yabancı sağlık, konut, tekne, Tarsim ve son zamanlarda su sporları alanında sigorta poliçeleri yoğun talep görüyor" dedi.

"Acente gelişimi sektör ve bölge ekonomisi açısından önemli"

Acente gelişimi ve büyümesinin hem Aksigorta ve sektöre hem de bölge ekonomisine etkisi açısından son derece önemli olduğunu belirten Uğur Gülen, "Whatsapp uygulamamız ile hasar evraklarının gönderim süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Yeni sağlık ürünümüz ile müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap oluyoruz. Türkiye’de bir ilk olan ve dünyada da pek benzeri olmayan, ‘İşim Sarsılmaz Deprem Güvencesi’ ürünümüz ile iş yerlerini ve konutları deprem riskine karşı, fiziki hasar, ekspertiz şartı aramadan güvence altına alıyoruz" açıklamasında bulundu.