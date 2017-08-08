Türkiye’de de faaliyete geçen araç çağırma uygulamasından stratejik ortaklık

Türkiye’deki faaliyetlerine bu sene başında İstanbul’da başlayan Körfez bölgesinin lider araç çağırma uygulamalarından Careem, mobil ulaşım platformu Didi Chuxing ile stratejik ortaklık kurduğunu açıkladı.

Careem’in CEO’su ve Kurucu Ortağı Mudassir Sheikha, ortaklık ile ilgili şunları kaydetti: “Temmuz 2012’de Dubai’de kurulan Careem, 12 milyondan fazla müşterisine güvenilir, emniyetli ve uygun fiyatlı ulaşım imkanı sağlıyor. Careem olarak Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca ve Urduca dahil olmak üzere geniş bir dil yelpazesini destekliyor ve çok çeşitli mobilite hizmetleri sunuyoruz. Platformumuzda şu anda, Pakistan, Türkiye, Mısır, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Ürdün, Lübnan ve Filistin dahil olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 13 ülkede yer alan 80’den fazla şehirde, 250 binin üzerinde sürücümüz bulunuyor. Didi Chuxing ile yaptığımız stratejik ortaklık bir sonraki büyüme evremize girerken, kurumumuza ileri düzeyde yapay zeka becerileri, içgörü ve uzmanlık getiriyor. Uzun vadeli ilişkimizdeki bu gelişme, Careem’in sürekli inovasyon ve sürdürülebilirlik yoluyla büyüme fırsatlarını daha etkili bir şekilde değerlendirmesini sağlayacak. Didi’nin yatırımı, geleneksel altyapıda ileri doğru bir sıçrama oluşturmak için bölgede var olan fırsatların bir kez daha doğrulanması anlamına geliyor”.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki sosyal ve ekonomik çeşitliliğin, araç çağırma ekonomisi için büyük fırsatlar sunduğuna vurgu yapan Didi Chuxing’in Kurucusu ve CEO’su Cheng Wei ise “Careem, bölgenin teknoloji ve pazar lideri. Teknoloji alışverişinde bulunarak ve birlikte teknoloji geliştirerek, bölgenin ulaşım sektöründeki sürekli büyümeyi ve dönüşümü desteklemeyi, yerel internet ekonomisinin taşıdığı önemli potansiyelden faydalanmayı ve tüm dünyada giderek artan sayıda ülke için daha inovatif hizmetler geliştirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.