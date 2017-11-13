Diğer
Kategoriler

'Türkiye’de doğan Suriyeli sayısı 1 milyonu aşabilir'

Birleşmiş Milletler (BM)’nin desteğiyle gerçekleştirilen 'Basın Mensupları için Göç ve Mültecilik Konularında Bilgi ve Farkındalık Semineri'nde konuşan Gazeteci-Yazar Hamza Mercanoğlu, "Gelecek on yılda Türkiye’de doğan Suriyeli sayısı bir milyonu aşabilir" dedi.

Türkiyede doğan Suriyeli sayısı 1 milyonu aşabilir

13 Kasım 2017 13:32

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından Antalya’da düzenlenen seminerde yurtiçi ve yurtdışından katılan konuşmacılar göç ve mültecilik konusunu ele aldı.

Suriyeli mülteci sayısının Türkiye’nin toplam nüfusu içinde önemli bir yer edineceğini belirten Hamza Mercanoğu, "Son beş yılda Suriyeli mülteciler 224 bin 750 çocuk doğurdu. Bu oran toplam Suriyeli mülteci sayısı olan 3 milyon 268 binin yüzde 7’sine tekabül ediyor. Bu doğrultuda gelecek on yılda Türkiye’de doğan Suriyeli sayısı bir milyonu aşabilir. Suriyeliler, Türkiye’nin toplam nüfusu içinde de önemli bir yer teşkil edecek ve entegrasyon ile hem ekonomiye hem de sosyal hayata olumlu etki yapacaklarını düşünüyorum. Türkiye nüfusunun yaş ortalamasınıda aşağı çekecektir" diye konuştu.

"Kamplarda 7 bin Iraklı bulunuyor"
Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteci sayısının 3 milyon 268 bin civarında olduğunu söyleyen Mercanoğlu, "Bunun 228 bini özellikle sınır kentlerine kurulan kamplarda geri kalanı ise Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşamaktadır. Ayrıca kamplarda Suriyelilerin yanı sıra 7 bin Iraklı bulunmaktadır".

"Savaşın sorumlusu BM"
Suriye’deki savaşın sorumlusunun beş ülke olduğunu ifade eden Mercanoğlu şunları söyledi: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri yani ABD, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa tüm bu savaşların ve acıların sorumlusudur. Babalarını öldüren silahları bu coğrafyada pazarlayan söz konusu bu emperyalist ülkelerin mülteci çocukların mutluluğunu mesele edinmiş görünmesi iki yüzlülüktür".
Mercanoğlu, ülkede bulunan Suriyelilere yönelik kamu kurumları, STK’lar ve halk tarafından 25 milyar dolardan fazla yardım yapıldığını söyledi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç