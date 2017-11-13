'Türkiye’de doğan Suriyeli sayısı 1 milyonu aşabilir'

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından Antalya’da düzenlenen seminerde yurtiçi ve yurtdışından katılan konuşmacılar göç ve mültecilik konusunu ele aldı.

Suriyeli mülteci sayısının Türkiye’nin toplam nüfusu içinde önemli bir yer edineceğini belirten Hamza Mercanoğu, "Son beş yılda Suriyeli mülteciler 224 bin 750 çocuk doğurdu. Bu oran toplam Suriyeli mülteci sayısı olan 3 milyon 268 binin yüzde 7’sine tekabül ediyor. Bu doğrultuda gelecek on yılda Türkiye’de doğan Suriyeli sayısı bir milyonu aşabilir. Suriyeliler, Türkiye’nin toplam nüfusu içinde de önemli bir yer teşkil edecek ve entegrasyon ile hem ekonomiye hem de sosyal hayata olumlu etki yapacaklarını düşünüyorum. Türkiye nüfusunun yaş ortalamasınıda aşağı çekecektir" diye konuştu.

"Kamplarda 7 bin Iraklı bulunuyor"

Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteci sayısının 3 milyon 268 bin civarında olduğunu söyleyen Mercanoğlu, "Bunun 228 bini özellikle sınır kentlerine kurulan kamplarda geri kalanı ise Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşamaktadır. Ayrıca kamplarda Suriyelilerin yanı sıra 7 bin Iraklı bulunmaktadır".

"Savaşın sorumlusu BM"

Suriye’deki savaşın sorumlusunun beş ülke olduğunu ifade eden Mercanoğlu şunları söyledi: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri yani ABD, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa tüm bu savaşların ve acıların sorumlusudur. Babalarını öldüren silahları bu coğrafyada pazarlayan söz konusu bu emperyalist ülkelerin mülteci çocukların mutluluğunu mesele edinmiş görünmesi iki yüzlülüktür".

Mercanoğlu, ülkede bulunan Suriyelilere yönelik kamu kurumları, STK’lar ve halk tarafından 25 milyar dolardan fazla yardım yapıldığını söyledi.