Habertürk'te yer alan habere göre, 2015 yılına dair listede bomba imalatından kürk ticaretine, hesap makinası imalatından şecere bulmaya kadar çok ilginç meslekler yer aldı. Peki Türkiye'de en çok kazandıran meslekler hangileri? En çok para kazandıran meslekler ve maaşları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte Türkiye'de en çok kazandıran meslekler ve yıllık ortalama kazançları...

Kuru incir toptan ticareti

Kişi başı yıllık kazanç: 14.971

Taksi

Kişi başı yıllık kazanç: 17.016

Turist rehberliği

Kişi başı yıllık kazanç: 17.385

Post ve kürklü deri ticareti

Kişi başı yıllık kazanç: 20.654

Ayakkabı toptan ticareti

Kişi başı yıllık kazanç: 21.691

Beyaz eşya toptan ticareti

Kişi başı yıllık kazanç: 23.335

Mimarlık faaliyeti

Kişi başı yıllık kazanç: 23.392

Kuru üzüm toptan ticareti

Kişi başı yıllık kazanç: 23.592

Kumaş toptan ticareti

Kişi başı yıllık kazanç: 27.082

Hamallık

Kişi başı yıllık kazanç: 29.068

Boks eldiveni, beyzbol golf sopaları

Kişi başı yıllık kazanç: 49.317

Nükleer reaktör parçası imali

Kişi başı yıllık kazanç: 49.501

Köprü inşaatı

Kişi başı yıllık kazanç: 51.901

Elma, kayısı, kiraz, ayva, erik

Kişi başı yıllık kazanç: 67.159

Bilirkişi

Kişi başı yıllık kazanç: 67.433

İşçi ve işveren sendikaları

Kişi başı yıllık kazanç: 83.497

Kil, kaolin madenciliği,bentonit

Kişi başı yıllık kazanç: 92.722

Çelik varil

Kişi başı yıllık kazanç: 104.519

Hava taşıtı parçası imali

Kişi başı yıllık kazanç: 129.423

İş bulma acentesi

Kişi başı yıllık kazanç: 155.534

Şecere bulma

Kişi başı yıllık kazanç: 166.898

Aktüerya faaliyeti

Kişi başı yıllık kazanç: 218.952

Üzüm yetiştiriciliği

Kişi başı yıllık kazanç: 231.442

Süt imalatı

Kişi başı yıllık kazanç: 259.236

Mali müşavir

Kişi başı yıllık kazanç: 261.346

Noter

Kişi başı yıllık kazanç: 341.255

Fikri mülkiyet haklarının leasing'i

Kişi başı yıllık kazanç: 663.092

Akü imalatı

Kişi başı yıllık kazanç: 820.363

Faktoring hizmetleri

Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059