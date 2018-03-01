Habertürk'te yer alan habere göre, 2015 yılına dair listede bomba imalatından kürk ticaretine, hesap makinası imalatından şecere bulmaya kadar çok ilginç meslekler yer aldı. Peki Türkiye'de en çok kazandıran meslekler hangileri? En çok para kazandıran meslekler ve maaşları haberimizde bulabilirsiniz...
İşte Türkiye'de en çok kazandıran meslekler ve yıllık ortalama kazançları...
Kuru incir toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 14.971
Taksi
Kişi başı yıllık kazanç: 17.016
Turist rehberliği
Kişi başı yıllık kazanç: 17.385
Post ve kürklü deri ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 20.654
Ayakkabı toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 21.691
Beyaz eşya toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 23.335
Mimarlık faaliyeti
Kişi başı yıllık kazanç: 23.392
Kuru üzüm toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 23.592
Kumaş toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 27.082
Hamallık
Kişi başı yıllık kazanç: 29.068
Boks eldiveni, beyzbol golf sopaları
Kişi başı yıllık kazanç: 49.317
Nükleer reaktör parçası imali
Kişi başı yıllık kazanç: 49.501
Köprü inşaatı
Kişi başı yıllık kazanç: 51.901
Elma, kayısı, kiraz, ayva, erik
Kişi başı yıllık kazanç: 67.159
Bilirkişi
Kişi başı yıllık kazanç: 67.433
İşçi ve işveren sendikaları
Kişi başı yıllık kazanç: 83.497
Kil, kaolin madenciliği,bentonit
Kişi başı yıllık kazanç: 92.722
Çelik varil
Kişi başı yıllık kazanç: 104.519
Hava taşıtı parçası imali
Kişi başı yıllık kazanç: 129.423
İş bulma acentesi
Kişi başı yıllık kazanç: 155.534
Şecere bulma
Kişi başı yıllık kazanç: 166.898
Aktüerya faaliyeti
Kişi başı yıllık kazanç: 218.952
Üzüm yetiştiriciliği
Kişi başı yıllık kazanç: 231.442
Süt imalatı
Kişi başı yıllık kazanç: 259.236
Mali müşavir
Kişi başı yıllık kazanç: 261.346
Noter
Kişi başı yıllık kazanç: 341.255
Fikri mülkiyet haklarının leasing'i
Kişi başı yıllık kazanç: 663.092
Akü imalatı
Kişi başı yıllık kazanç: 820.363
Faktoring hizmetleri
Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059