Türkiye’de en çok üyesi bulunan kütüphane Diyarbakır’da

TÜİK 2016 verilerine göre, Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi, kayıtlı üye sayısında Türkiye’de birinci sırada yer aldı. Diyarbakır ise, kent genelinde faal olarak hizmet veren 8 kütüphanede kayıtlı 308 bin 959 üyesiyle İzmir’den sonra ikinci sırada bulunuyor. İl Halk Kütüphanesi Kitap Kataloğu ve İl Müdür Vekili Nurettin Karahan, bu başarının insanların okuma ve eğitim alma isteğinden geldiğini ifade etti. Kent genelinde 17 kütüphanenin bulunduğunu ancak bunlardan 8’inin faal olarak hizmet verdiğini anlatan Karahan, “TÜİK 2016 verilerine bakıldığı zaman 17 kütüphane ile verilen mesai saatlerini oranladığımız zaman Türkiye’de birinci sırada olduğunu görüyoruz. Üye sayısı 18 bin 174 üye ile Türkiye’de yine birinci sırada bulunmakta. Kentimizde 17 kütüphane bulunmakta ama bunların sadece 8 tanesi faal olarak hizmet vermektedir. Diğer kütüphanelerimiz de yer yokluğundan veya personel yokluğundan kapalı durumda. Kayıtlı üye sayısıyla Diyarbakır 308 bin 959 kişiyle de Türkiye’de ikinci sırada. Birinci sırada olan İzmir’de 38 kütüphane olmasına rağmen Diyarbakır ilimiz kayıtlı üye sayısı bakımından Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor. Faal kütüphane sayısına bakıldığı zaman yine Diyarbakır birinci sırada olur. Bu başarı gerçekten insanlar burada okumaya açlar. Gerçekten insanlar okumak istiyorlar, eğitim almak istiyorlar. Bundan dolayı biz de elimizden geldiğinde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.

“İnsanların okuması için çaba göstereceğiz”

Okumaya teşvik etmek için Kütüphane Haftası başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Karahan, “Kütüphane Haftası’nda çok daha fazla etkinliklerimiz olur. Her Çarşamba günü okuma etkinliği yapılır. Bu yıl içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber Anıtpark’ta bir okuma etkinliği düzenledik. Kütüphanemizde RFID kütüphane otomasyon sistemi var. Okuyucularımız kitaplarını getirip otomatik bir şekilde bankoya koyup ödünç-iade kitabı alıp verebiliyorlar. Daha iyi hizmet verebilmemiz için personel eksikliğimiz bulunmakta. Personel sayımız artarsa daha iyi bir hizmet vereceğimize inanıyoruz. Var olan arkadaşlarımızla birlikte insanlara daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geldiğince insanların okuması için çaba göstereceğiz, hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ejder Ediz Işık - Emrah Kızıl

Ejder Ediz Işık - Emrah Kızıl