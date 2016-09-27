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Türkiye'de en yüksek gelir Ankara bölgesinde

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre en yüksek gelir Ankara Bölgesine ait oldu.

Türkiyede en yüksek gelir Ankara bölgesinde

27 Eylül 2016 10:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı 'Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları'nı açıkladı. Buna göre; 2015 yılı Türkiye ortalaması 16 bin 515 TL olan yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin, İBBS 2'nci düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 22 bin 516 TL ile önceki yıl olduğu gibi yine TR51 (Ankara) oldu. Bu bölgeyi, 22 bin 67 TL ile TR10 (İstanbul) Bölgesi ve 19 bin 689 TL ile TR31 (İzmir) Bölgesi izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 8 bin 89 TL ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), 8 bin 184 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve 8 bin 773 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) şeklinde sıralandı.

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor.

Gini katsayısı Türkiye’de 2015 yılı itibarıyla 0,397 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler; 0,308 ile TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir), 0,310 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve 0,315 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) oldu. Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,420 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), 0,400 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve 0,397 ile TR10 (İstanbul) oldu.
P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Buna göre 2015 yılında Türkiye'deki en zengin yüzde 20'lik grubun geliri en yoksul yüzde 20'lik grubun gelirinin 7,6 katı oldu.

P80/P20 oranının en düşük olduğu bölgeler 4,7 ile TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir), 4,9 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), 5,0 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgeleri oldu. TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve TR62 (Adana, Mersin) bölgeleri ise sırasıyla 8,1, 7,4 ve 7,2 ile bu oranın en yüksek olduğu bölgeler oldu.

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 14,1 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), yüzde 13,9 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), yüzde 12,8 ile de TR31 (İzmir) oldu.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5,3 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari), yüzde 7,3 ile TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) ve yüzde 8,6 ile TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) ve TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgeleri oldu.

Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler ise yüzde 23,7 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), yüzde 22,1 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve yüzde 20,3 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) oldu.
Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) (yüzde 10,3), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) (yüzde 12,0) ve TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) (yüzde 13,1) bölgeleri oldu. 

 

 

Etiketler: Ankara bölgesinde, en yüksek gelir, Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu


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