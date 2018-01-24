Türkiye’de geçen yıl 1,4 milyon konut satışı oldu

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, 2017 Türkiye konut satış istatistiklerini ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu’ndan derlediği bilgilere göre, 2017 yılında 1 milyon 409 bin 314 konut, satış sonucu el değiştirdi. Konut satışlarında, İstanbul 238 bin 383 konut satışı ve yüzde 16,9 pay ile ilk sırada yer aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 150 bin 561 konut satışı ve yüzde 10,7 pay ile Ankara, 84 bin 184 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir takip etti. En az konut satışının gerçekleştiği il ise 124 konut ile Hakkâri oldu.

Türkiye genelinde satılan konutlar, 2017’nin Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 132 bin 972 olurken, İstanbul 22 bin 932 konut satışı ve yüzde 17,2 ile yine en yüksek paya sahip oldu. İpotekli konut satışları ise Türkiye’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 oranında azalış göstererek 34 bin 29 oldu.

En çok Iraklılar konut satın aldı

ITS Medya ve Ajans Press’in derlediği bilgilere göre, geçen yıl konut satışlarıyla ilgili 13 bin 322 haber çıkışı belirlenirken bu rakam 2016 yılında 11 bin 905 oldu. Medyaya yansıyan konut haberlerinde yabancılara yapılan satışlar büyük yankı uyandırırken, yabancı uyruklu vatandaşlara satılan konut sayıları ise yüzde 22,2 oranında artış gösterdi. 2017 yılında yabancı uyruklu vatandaşlara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 8 bin 182 konut ile İstanbul, ikinci sırayı da 4 bin 707 konut ile Antalya aldı. Yabancı uyruklu vatandaşların Aralık ayında aldığı konut sayısı ise 2 bin 164 oldu. Yabancılar arasında en çok konutu, 3 bin 805 satın alımla Iraklılar gerçekleştirdi. Irak’ı 3 bin 345 konutla Suudi Arabistan, bin 691 konutla Kuveyt, bin 331 konutla Rusya ve bin 78 konutla Afganistan vatandaşları takip etti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise, geçen yılın Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalarak 66 bin 661 oldu. Böylelikle toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 50,1 olarak gerçekleşti.