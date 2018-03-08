Türkiye'de genelinde lastik ve araç bakım ağı genişleyecek

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, yeni franchiselerini aradığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl 19 yeni servis noktası daha açarak Türkiye’nin 52 ilinde 190 servis noktasına ulaşan şirket, servis noktalarını artırarak büyümeyi hedefliyor. Yapılan açıklamaya göre; referans tedarikçileriyle yaptığı satın alma anlaşmalarıyla franchiselerine daha iyi koşullarda hizmet ve ürün alabilme imkanı sağlayamayı hedefleyen şirket, lastikte Michelin, BFGoodrich ve Tigar gibi Michelin Grubu Markaları başta olmak üzere, Hankook ve Tatko Grubu ile gerçekleştirmiş olduğu iş birliği sayesinde müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Araç bakımı tarafında ise Euromaster’ın yedek parçada Bosch, motor yağında Exxon Mobil ile işblirliği bulunuyor.

Hedef 25 yeni franchise

2018 yılında 25 yeni servis noktasına ulaşma hedefi olan Euromaster, bu yıl şimdiden 9 yeni servis noktası açarak servis ağını genişletti. Açıklamaya göre, Euromaster konseptinde sunulan lastik ve araç bakım hizmetlerini sağlayacak olan yeni servis noktalarının, yaklaşık 200 metrekare büyüklükte, park alanı olan, yerleşim yerleri ve iş merkezlerine yakın yerlerde bulunması gerekiyor. Franchise koşullarını görüşmek için yatırımcıların, euromaster.com.tr adresinden başvurularını yapabilecekleri bildirildi.