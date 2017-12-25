Türkiye'de gidilebilecek kayak merkezleri |En iyi kayak merkezleri nerede, nasıl gidilir?

Sömestr tatilinizi iyi bir kayak merkezinde geçirmek istiyorsanız haberimizi mutlaka okuyun. İşte sizin için derlediğimiz Türkiye'nin en iyi kayak merkezleri

Uludağ Kayak Merkezi Bursa

Uludağ, Alp ve Kuzey disiplini ile “Tur Kayağı” ve“Helikopterli Kayak” uygulamaları bakımından uygun coğrafya şartlarına sahiptir. Kayak dışında snowboard, bigfoot, buzpateni ve kar motosikleti aktiviteleri de yapılıyor.

Uludağ kayak merkezinde, yeni başlayan kayakçılardan, profesyonellere kadar her seviyeye hitap eden 24 adet pist bulunuyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi

Bolu'nun doğusunda, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde Kartalkaya Kayak Merkezi, sizleri çam ağaçlarının yeşili ve beyazın saflığıyla kucaklıyor. Bolu merkez'den araba ve toplu taşıma ile 45 dakika da kayak merkezine ulaşılabiliyor.

Kartalkaya kayak merkezinde, farklı zorluk seviyelerinde 21 adet pist kayak severleri bekliyor.

Erciyes Kayak Merkezi

Erciyes Dağı, Kayseri’nin 25 km güneyinde, sönmüş volkanik bir dağ. 3.916 metreye ulaşan zirvesi ile Türkiye'nin en yüksek 5. dağı olan Erciyes Kayak Merkezi'nde, zorluk derecelerine göre farklılıklar gösteren 32 adet pist seçeneği ile kayak severleri bekliyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi

Kars şehir merkezine 55 km mesafede, 2.634 metrede bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi, dünyada sadece Alp Dağları'na mahsus olan "kristal kar" özelliğiyle sayılı kayak merkezleri arasında.

Nem oranının çok düşük olmasından ötürü yağan kar buzlanmayıp, yağdığı andaki kristalize formunu çok uzun süre muhafaza ediyor.

Davraz Kayak Merkezi

2635 m. zirveye sahip Davraz dağı, Isparta'nın 26 km güneyinde, Antalya'ya yakınlığı ve gelişmeye müsait konumuyla Akdeniz'in en popüler kayak merkezlerinden bir tanesi. Davraz Kayak Merkezi'nde Eğirdir Gölü’nün harika manzarası eşliğinde kayak yapılabilir.

Doğal dokunun yumuşaklığı ve mükemmel kar kalitesi ile yeni başlayan kayakçılara tehlikesiz rotalar, profesyonel kayakçılara ise gönüllerince kayabilecekleri, ortalama 8 ila 10 km'ye ulaşan benzersiz parkurlar bulunmaktadır. Kayak merkezinde toplam uzunluğu yaklaşık 23 km'yi bulan 12 adet pist bulunmaktadır.

Sarıçam ormanları içerisinde, toplam uzunluğu 12 km'yi bulan 5 etaplı piste sahip olan Sarıkamış'ta kayak sezonu Aralık-Mart ayları arasında 4 ay sürüyor.

Palandöken Kayak Merkezi

3185 m. zirveye sahip Palandöken dağları, Erzurum‘un otantik atmosferi içerisinde, Doğu'nun en popüler kayak merkezlerinden bir tanesi. Yüksek irtifa, kaliteli kar, uzun kış, Palandöken’de sınırsız kayak keyfi sunuyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde toplam 22 adet pist mevcut olup, bu pistlerden ikisi FIS tarafından olimpik pist olarak ilan edilmiştir.

Kartepe Kayak Merkezi

İstanbul'a en yakın mesafedeki kayak merkezi (yaklaşık 130 km mesafede) olan Kartepe Kayak Merkezi, doğal güzelliği ve özellikle Sapanca gölü sayesinde her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlamaktadır.

Kartepe kayak merkezinde farklı zorluk derecelerinde 4 farklı kayak pistinde kayak keyfi yaşayabilirsiniz.

Saklıkent Kayak Merkezi / Antalya

Torosların Beydağları kısmında yer alan, Akdeniz'e ve Ekvator'a en yakın kayak tesislerinden birisi olan, Saklıkent Kayak Merkezi 500 dağ evi ve kayak tesislerinden oluşan bir kayak kompleksidir.

Özellikle Şubat sonu ve Mart aylarında "Gündüz Kayak, öğleden sonra deniz" sloganı ile öne çıkan Saklıkent kayak merkezi Ilıman iklimi sayesinde ülkemizdeki sıcaklığın en yüksek olduğu kayak merkezidir. Aralık-Nisan ayları arasında yaklaşık 4 ay kaliteli kayak imkanı bulunmaktadır.

2550 metre yükseklikteki Saklıkent'te farklı zorluk seviyelerinde 5 adet pist bulunmaktadır.

Ilgaz Kayak Merkezi / Kastamonu

Ilgaz Kayak Merkezi , Kastamonu ve Çankırı illeri sınırında zirvesi 2850m. olan Ilgaz Sıradağları üzerinde, Ilgaz Milli Parkı içinde yer almaktadır.

Ilgaz kayak merkezinde kayak mevsimi Aralık ayında başlayıp Nisan ayına kadar sürmektedir. Kayak merkezinde farklı zorluk seviyelerinde 3 adet pist bulunmaktadır.

Denizli Kayak Merkezi / Denizli

Nikfer Bozdağ'da 2.420 metre takımda kurulan, Pamukkale'den sonra Denizli'nin 2. beyazı olan, Denizli Kayak Merkezi, kayak severleri bekliyor.

Kayak merkezi, Denizli havalimanına 141 km, Muğla'ya 147 km mesafede bulunuyor. Merkezde, farklı zorluk seviyelerinde 6 adet pist bulunuyor.

Ergan Kayak Merkezi / Erzincan

Munzur Sıra Dağları'nın eteklerinde bulunan, 2.970 metre yüksekliğindeki Ergan Kayak Merkezi, toplam 12 km uzunluğundaki 4 adet pisti ile kayak severleri bekliyor.

Kayak merkezi, havaalanı ve şehir merkezine 20 dakika mesafededir.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi / Sivas

Sivas’ın kuzeyinde, şehre 58 km mesafede, 2.552 metre yükseklikte Yıldız Dağı Kayak Merkezi farklı zorluklarda 7 adet pistle kayakseverleri bekliyor.