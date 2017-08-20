Türkiye'de hayal edip memleketi Uganda'da kurdu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Pazarlama bölümündeki eğitiminin ardından 2016 yılında yüksek lisansını bitiren Abu Bakir Lujja, üniversiteyi bitirip Türkiye’den aldığı eğitimle ve kültürel tecrübeyle ihtiyaç duyulan Uganda’nın Butaleja bölgesinde bulunan kendi köyünde ilk ilahiyat okulunu açmak için çalışmalara başladı. Müslüman sayısının yüzde 10 oranında olduğu Uganda’da gerekli Kur'an dersi okulu açmak için büyük cesaret gösteren Abu Bakir, başta Türkiye olmak üzere dışarıdan gelen yardımlarla okulun inşaatını tamamladı.

"'Neden benim köyümdeki insanlara İslamiyet'i anlatan bir okul yok' soru işareti geldi"

Okulu kurma çalışmaları ve amacıyla ilgili bilgiler veren Abu Bakir Lujja, “Uganda’da Müslümanlar yüzde 10-15 seviyede bulunuyor. Butaleja, başkent Kampala’dan yaklaşık 230 kilometre uzakta kalıyor. Butaleja’da yaklaşık 300 bin nüfus var. Müslümanların oranı da yüzde 20 civarındadır. Türkiye’ye gelmeden önce bu fikir hiç yoktu. Bu fikir Eskişehir’de iken 2015 yılında aklıma geldi. Biz uluslararası öğrenciler her cuma günü akşam toplantıda buluşuyorduk. Oradan çok şeyler öğrenirken 'neden benim köyümdeki insanlara İslamiyet'i anlatan bir okul yok' soru işareti geldi. 'Benim köyümdeki insanların da Kur'an-ı Kerim okumaya ihtiyacı var' diye düşünmeye başlamıştım. İlk önce Eskişehir’deki uluslararası öğrenciler derneği yetkilerle fikrimi paylaştım. Onlar ise ilk aşaması olarak köyüme 100 tane Kur'an-Kerim hediye gönderdi. Ayrıca başka bir fikir olarak 'bir okul açabilsem' diye düşünmeye kalktım. İlk günlerimi sadece nasıl yapacağımı düşünüyordum. Çünkü elimde okul için 1 lira bile yoktu” diye ilk günlerini anlattı.

"İlginç bir tesadüf"

Sıfır para ve içinde Kur'an okulu açacak fikri ile dolaşan Abu Bakir, 4 ay sonra güzel fikrini gerçekleştirmek için yakaladığı fırsatı anlatırken, “4 ay sonra, Atatürk Havalimanı'ndaki mescitte emekli olan Cemalettin adlı bir Türk vatandaşı ile tanışırken konuşma sırasında fikrimi paylaştım. Kedisinin arkadaşı olan bir Suudi ile tanıştırdı. Suudi kardeşim düşündüklerimi beğendi ve çok büyük oranda bir yardım eli uzattı. Ben de hemen tez savunmam bitince memlekete döndüm ve içimde yaşattığım Kur'an okulunun inşaatını eylül ayında başlattım. Sonra sosyal medya üzerinden paylaştıklarımı görenler olarak yeni kişiler yardım etmeye başladı. Başında ikinci vatanım Türkiye olmak üzere Orta Doğu ve birçok yerden yardım geldi. Kaldı ki Anadolu Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarımdan da büyük oranda yardım eli geldi” diye konuştu.

"Okulumuzun adı 'Hanna Kur'an Akademisi' olarak seçildi"

Okulun şimdiki durumu anlatan Abu Bakir, “Çok şükür 8 sınıflı bir bina yaptırdım. Su kuyusu, elektrik gibi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra okulumuzda kısa bir zaman içerisinde dersler verilmeye başlatılacaklar. Okulumuzun adı ise 'Hanna Kur'an Akademisi' olarak seçildi. Türkiye başta olmak üzere Eskişehir olmasaydı benim bu hayalim de belki oluşmaz, köyümde ihtiyacı olan insanlar için bir Kur'an okulu yapılmayacaktı” şeklinde konuştu.

"Uluslararası arkadaşlarımız memleketlerine el uzatsınlar"

Abu Bakir Lujja, Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilere de seslenerek, "Kendi memleketlerinde ellerinden gelen her türlü yardım elini uzatsınlar. Memleketlerine gönüllerini açsınlar. Çünkü aldığımız eğitim insanların işine yaramazsa bu eğitimi anlamlı bulamıyorum" diye çağrıda bulundu.

Okulun tuvalet, abdesthanesi ve yemekhanesi yapılamadı

Ugandalı Abu Bakir tarafından yaptırılan Hanna Kuran Akademisi'nin inşaatları bitmek üzere olmasına rağmen bütçe yetersizliğiyle henüz okunun tuvaleti, abdesthanesi ve yemekhanesinin yapılamadığını dile getirildi.

“Milli Eğitime bağlamaya çalışacağız”

Kısa süre içerisinde faaliyete girecek akademinin yönetici ve yetkilileri ise, “Abu Bakir'in edindiği yardımla okulumuzu açmak durumundayız. Şimdi ilk 5’inci sınıfa kadar ders verilecek. Daha sonra ortaokula kadar yapacağımıza planlıyoruz. Ancak okulumuzun gerekliliğini ve başarılarını ilgililere anlatıp göstererek Milli Eğitim teşkilatına bağlamaya çalışacağız” diye konuştu.

"Kardeşimizi böyle bir düşünce sahibi olduğu için tebrik ederek elimizden gelen yardımları yaptık"

Eskişehir’deki Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) Başkanı Nihat Demir ise, Abu Bakir Lujja’yı çok yakından tanıdığını ifade ederek, “Abu Bakir sürekli derneğimize giden gelen bir kardeşimizdir. Fikrini ilk olarak bize paylaştığında sevindik. Bize gelen bir kardeşimizin böyle bir düşünceye sahip olmasından dolayı kendisine tebrik ederek elimizden gelen yardımları yaptık. Kardeşimiz ise gönderilen emaneti kontrollü harcayarak bize sürekli fotoğraf ve videolar gönderip inşaat hakkında haberdar etti. Okulun inşaatının bitirildiğini biliyoruz ve kısa bir sürede ders verilmeye başlatılacaktır. Türkiye’den aldığı eğitim ve kültürel tecrübe ile yaptığı böyle çalışmalar hem Uganda için, hem de Türkiye için gerekli ve gururlandırıcıdır” dedi.