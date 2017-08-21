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Türkiye’de her 10 evden 8’inde internet var

Türkiye’de 10 haneden 8’inde internet erişim imkanı bulunuyor. Ülke genelinde evinde internet olanların oranı yüzde 80,7’yi buldu.

Türkiyede her 10 evden 8inde internet var

21 Ağustos 2017 09:58

Türkiye’de 10 haneden 8’inde internet erişim imkânı bulunuyor. Ülke genelinde evinde internet olanların oranı yüzde 80,7’yi bulurken bu rakam geçtiğimiz yıl yüzde 76,3 olarak belirlenmişti. Ajans Press ve PRNet’in derlediği bilgilere göre interneti alışveriş amacıyla kullanan bireylerin sayısı ise her geçen gün hızla artıyor. Nisan 2016-Mart 2017 tarihleri arasında internet üzerinden en çok giyim, spor malzemeleri ve ev eşyaları sipariş edildi. Türkiye’de 16-74 yaş grubundaki bireylerden bilgisayar kullananların oranı yüzde 56,6, internet kullananların oranı ise yüzde 66,8 oldu.

İnternet konulu 110 bin 382 haber medyaya yansıdı

Ajans Press, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hane halkı bilişim teknolojileri araştırmasından elde ettiği bilgiler ışığında medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in yazılı basın araştırmasında, bu yıl içerisinde internet konulu 110 bin 382 haberin medyaya yansıdığı tespit edildi.

İnternet kullanıcılarının interneti kullanma amaçları dikkate alındığında, yüzde 82,4’lük kısmın, 2016 yılının ilk üç ayında, en çok sosyal medya sitelerini ziyaret ettiği ve profil oluşturmak amacıyla interneti kullandığı saptandı. Bunu yüzde 74,5 ile paylaşım sitelerinden video izleme, yüzde 69,5 ile online haber sitelerinden gazete ve dergi okuma, yüzde 69,5 ile sağlıkla ilgili bilgi arama, yüzde 65,5 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi sorgulama, yüzde 63,7 ile de internet siteleri üzerinden müzik dinleme olarak belirlendi. 


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