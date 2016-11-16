Dünyanın önemli doğrudan satış şirketlerinden Amway, Türkiye ile birlikte 45 ülkede Amway Global Girişimcilik Raporu 2016'yı (AGER) açıkladı. Bu yıl yedincisi yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 42'si girişimci olma arzusunu koruyor.

Amway Avrupa Dış İlişkiler Kıdemli Bölge Müdürü Candan Çorbacıoğlu, dünyada girişimcilik trendlerini ortaya koyan raporun 45 ülkede 50 binden fazla kişiyle birebir görüşülerek yapıldığına dikkat çekti. Çorbacıoğlu, 2016 çalışmasına global ölçekte cevap verenlerin yüzde 77'sinin girişimciliğe karşı olumlu bir tutum içinde olduğunu ifade ederek, "Tüm dünyada Y Kuşağı'nın ve 35-49 yaş grubunun girişimciliğe olan olumlu tavrı yüzde 80 gibi bir oranla oldukça yüksek" dedi.

Raporda bireylerin bir işverenden bağımsız iş arama trendinin yükselişe geçtiğini söyleyen Çorbacıoğlu, "Dünya çapındaki çalışmamıza cevap verenlerin yüzde 39'u önümüzdeki beş yıl içinde kendi işine sahip olmayı arzuluyor. Bunların da yüzde 56'sı müşteri arama ve edinme konusunda kendisini oldukça rahat hissediyor. Bu sonuçlar değişen bir çalışma dünyasının belirtileri olarak görünürken cinsiyet fark etmeksizin hem erkeklerin hem de kadınların girişimciliğe pozitif baktığı sonucuna ulaşıyoruz. Fakat erkekler kadınlara göre bağımsız bir iş başlatmayı daha çok istiyor" şeklinde konuştu.

Raporun Türkiye verileri ile ilgili bilgi veren Amway Türkiye Genel Müdürü Tayfun Ergün de bu yıl Türkiye'deki çalışmaya katılanların yüzde 42'sinin olumlu bir tutum sergilediğine belirterek, "Biz AGER raporumuzu Global Girişimcilik haftasında açıklıyoruz. AESI sonuçları, ülkelerin girişimcilik ruhunu da ortaya koyuyor. Bu ortalama, arzu etme, uygulama ve sosyal baskıya karşı kararlılık olan üç davranışın ortalaması şeklinde hesaplanıyor. Türkiye'nin AESI puanı ise 44, yani Avrupa Birliği ülkeleri ile yaklaşık aynı düzeydedir ifadelerini kullandı.

Tayfun Ergün, Türkiye'de ankete cevap verenlerin yüzde 23'ünün girişimcilik konusunda; 'arzu eden, yeni işe başlama yeteneği olduğunu düşünen, sosyal baskıya karşı direnen' bir yapıya sahip olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu bağlamda Türkiye sonuçları AB'den yüksek ve yüzde 24 olan dünya ortalamasından yalnızca 1 puan düşük. Yani Türk girişimciliği konusunda hala ümitliyiz. Hatta cevap verenlerin yüzde 42'si girişimcilere karşı olumlu bakıyor. Erkeklerin yüzde 45'i, kadınların yüzde 40'ı girişimciliğe olumlu bakıyor. Üniversite mezunlarının ise yüzde 46'sı pozitif bir tutum sergiliyor. Türklerin yüzde 23'ü kendi işini kurmayı arzu ederken, yeteneklerine inanıyor. Hatta aileleri ve arkadaşları karşı çıksa bile kendi işini kurmaktan vazgeçmeyeceklerini söylüyor. Türkler özellikle bağımsızlık arzusu ile kendi işlerini kurmak istiyor".

Yapılan açıklamaya göre; ankete katılanların yüzde 37'si kendilerinin bir iş kurmak için gerekli yeteneklere sahip olduğunu hissediyor. Yüzde 23'ü her üç boyutta mutabıktır. Kendi işini kurma arzusu, ve aynı zamanda iş kurmak konusunda kendi yetenekleri olduğuna inanıyor. Aileleri, arkadaşları karşı çıksa bile kendi işini kurma hayallerinden vazgeçmeyeceklerini belirtiyor.

Girişimcilik potansiyeli üzerinde yaşın önemli bir etkisi olduğu kaydedilirken; 35 yaş altı yüzde 36, 35-49 yaş arası yüzde 32, 50 yaş üzeri de yüzde 23 olduğu bildirildi.

Ayrıca, Türklerin "Niçin kendi işinin sahibi olmak istiyor" sorusuna cevaplar; kendi işinin patronu olmak yüzde 29, kişisel tatmin yüzde 25, ek gelir yüzde 25, işsizliğe alternatif yüzde 19, aile ve kariyer dengesinin de yüzde 13 oldu.