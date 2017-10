Türkiye’de her 3 dakikada bir kişi inme geçiriyor

Aydın Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Refik Kunt, inmenin sebepleri ve uygulanan tedavi hakkında bilgiler verdi. İnmenin tıptaki tüm gelişmelere rağmen en önemli sağlık sorunlarından birisi olduğunu dile getiren Kunt, inmenin beyin damarlarında tıkanma ya da kanamadan kaynaklı ani başlangıçlı bir hastalık olduğunu kaydetti. İnmelerin nedenlerinin çoğunun ani gelişen tıkanmalardan kaynaklandığını söyleyen Kunt, “Dünyada bir yılda 17 milyon kişi inme geçirmekte ve 6 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir yani yeni raporlara göre her 2 saniyede bir kişi inme geçirmektedir. Ne yazık ki ülkemizde de durum farklı değildir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2016 yılı verilerine göre, kalp hastalıklarını takiben ülkemizde inmenin ikinci en sık ölüm nedeni olduğu belirtilmiştir. Yaklaşık 40 bin vatandaşımızın geçtiğimiz yıl inme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Özetle ülkemizde her 3 dakikada bir kişi inme geçirmekte iken; her 14 dakikada bir kişi inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir” dedi.

İnmenin acil bir durum olduğunu belirten Uzm. Dr. Refik Kunt, “İnmeyi kalp krizinde olduğu gibi ‘beyin krizi’ olarak düşünmek gerekir. Acil bir durumdur. Hasta ve yakınlarının bu olayı tanımaları gereklidir. Yani bir konuşma bozukluğu veya tek taraflı güç kaybı olduğunda felç geçirildiği zaten toplum tarafından genel olarak bilinmektedir. Ancak soğuk su dökmek, biraz bekleyelim geçer gibi düşüncelerle genellikle bir süre hasta bekletilmektedir. Oysa ki hızla, vakit kaybetmeden tıbbi yardım gereklidir. Biz bu durumu ‘zaman beyindir’ olarak ifade etmekteyiz. Yani kaybedilen her dakika, beyinde milyonlarca hücrenin ölümü demektir. Erken tanı konulması ve tedaviye başlanması hayati öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki beyin hasarlandıktan sonra geriye dönüş yoktur. Geç kalmak beyindeki ve bedendeki kalıcı harabiyeti daha da ağırlaştırır. Bu nedenle sizin ya da yakınınızdaki birinin inme geçirdiğini düşünüyorsanız derhal en yakın hastaneye gidin. Belirtiler birkaç dakika içinde ortadan kaybolsa dahi ambulansı arayın çünkü bu yaklaşmakta olan potansiyel güçlü bir inmeyi önlemek için son fırsatınız olabilir ”ifadelerini kullandı.

Tedavide Neler Yapılıyor?

İnmede en önemli tedavinin pıhtı çözücü (trombolitik) ilaç tedavisi olduğunu belirten Uzm. Dr. Refik Kunt, “Bu tedavide amaç pıhtının eritilmesi yoluyla tıkanan damarları açmaktır. Ancak bu tedavi yakınmalar başladıktan sonraki ilk 4,5 saat içinde uygun kriterleri taşıyan hastalara uygulanabilmektedir ”şeklinde konuştu.

Trombolitik tedaviyi 2014 yılından beri Aydın Devlet Hastanesinde uyguladıklarını söyleyen Kunt; “Ne yazık ki, uygulama olanaklarına sahip birçok eğitim araştırma ve üniversite hastanesi tarafından bile bu tedavi uygulanmamaktadır. Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi kriterlerini karşılayan 75 hastamıza bu tedavi başarı ile uygulanmıştır. Tedavi sonrası hastaların birçoğunda felcin hiçbir etkisi kalmamış olup günlük hayatlarına eskiden olduğu gibi devam etmektedirler”

Tüm İnme Hastaları Devlet Hastanesine Transfer Edilecek

Aydın’da inme geçiren bir hastanın en kısa sürede sağlık kuruluşlarına ulaştırılması adına önümüzdeki günlerde yeni bir projenin hayata geçeceği müjdesini veren Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, şunları söyledi. “Pıhtı çözücü tedavinin yaygınlaşması ve ilimizdeki her hastaya ulaşılabilir olması gerektiği düşüncesiyle, yaklaşık iki aydır planlamasını yaptığımız Aydın’da Felç Organizasyonu’nu önümüzdeki birkaç hafta içinde hayata geçirmiş olacağız. Bu kapsamda 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile yapılacak işbirliği ile il merkezi ve ilçelerde yaşayan, tedaviye uygunluk kriterlerini taşıyan tüm inme hastalarının hızlı bir şekilde inme merkezi olan Aydın Devlet Hastanesi’ne transferini gerçekleştirmek için adımlar atılmış, iş algoritmaları oluşturulmuş durumdadır. Arkadaşlarımızı başarılı çalışmalarında dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”

Mehmet Barlas