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Türkiye’de her yıl 300 Bin kişi kalp krizi geçiriyor

Türk Kardiyoloji Derneği Türkiye’de her yıl 300 bin kalp krizinin 125 bin ölüme yol açtığını açıkladı. 125 bin ölümün iki olimpiyat stadını dolduracak nitelikte olması ise durumun vahametini ikiye katladı. Son 10 yıldaki verilere göre ise kadınlar riskli grupta erkeklere yaklaştı.

Türkiyede her yıl 300 Bin kişi kalp krizi geçiriyor

30 Eylül 2016 10:59
Türkiye’de her yıl 300 Bin kişi kalp krizi geçiriyor - Tıkla İzle

Dünya Kalp Günü nedeniyle yayımladığı mesajda kalp damar hastalıklarına dikkat çeken Türk Kardiyoloji Derneği, Türkiye’de her yıl 300 bin kalp krizinin görüldüğünü bunun da 125 bin kişinin ölümüne yol açtığına yer verdi. Dünyada en çok ölüm sebepleri arasında yer alan kalp damar hastalıklarının cinsiyet, yaş, genetik ve çevresel faktörler merceği altında değerlendiren Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akkaya,Avrupa ortalamasında Türkiye’nin söz konusu tabloda da sicilinin parlak olmadığını belirtti. Doç. Dr. Mehmet Akkaya,”Kalp damar hastalıkları sadece Türkiye için değil tüm dünyanın önde gelen ölüm nedenlerinden biri. Türkiye’nin de bu konudaki sicili maalesef parlak değil. Sigara içim oranının artması ve şeker gibi kalp damar hatalıkları açısından risk teşkil eden durumların sıklığı maalesef ölüm oranlarını da arttırmakta. Sağlık Bakanlığı’nın son zamanlarda ciddi çalışmaları var. Gerek sigarayı bıraktırmak gerekse bu hastalığın erken teşhisini ve tedavisini kolaylaştırma açısından ciddi çalışmalar var. Ama daha kastetmemiz gereken yollar var” dedi.

Türkiye’da Oran Yüksek
Kalp-damar hastalıkları denilince ilk akla gelen kalp krizi riskinin belirtileri ve nedenlerini sıralayan Doç. Dr. Mehmet Akkaya, çerçevede Türkiye’nin Avrupa ortalamasından yüksek oranlara sahip olduğunu belirtti. Doç. Dr. Mehmet Akkaya şu bilgileri verdi: “Kalp krizi riskleri Türkiye’de Avrupa’dan biraz daha yüksek. Bizdeki sıkıntı da bence Bunun nedeni de genç yaşlarda sigara içim oranlarının biraz daha yüksek olması. Avrupa popülasyonuna göre kalp krizi bizde daha 3-5 yıl daha erken görülüyor. En sık göstergesi göğsün ortasındaki baskı , sırta, çeneye ve sol kola yayılan ağrı olarak kendini gösterebilir. Ama bazı hastalarda bu mide bulantısı, kusma ya da direkt sol kolda ağrı olarak da ortaya çıkarıyor.”

“Kalp Krizinde Kadınlarda Artış Var”
Kalp krizi geçirme oranında kadınlarda ciddi manada artış yaşandığına dikkat çeken Doç. Dr. Mehmet Akkaya ; “ Türkiye’de daha öncede erkeklerde kadınlara göre daha fazlaydı. Fakat son 10 yıldaki verilere baktığımız zaman kadınlardaki sıklıkta erkeklere yaklaştı. Bununla birlikte yaşa baktığımız zaman erkeklerde 45 yaşın üzeri kadınlarda 55 yaşın üzerinde daha sık görülüyor kalp krizi ama sigara içimi arttıkça daha erken yaşlara da çekildi maalesef.

Nasıl beslenmeli?
Kalp damar hastalıkları ve inmeyi önlemek veya geciktirmek ve bu hastalığa yol açan nedenleri ortadan kaldırmak için sağlıklı beslenme ve düzenli sporun da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Akkaya şöyle konuştu: “ Hiç alkol almamanın daha iyiye işaret anlamında veriler gelmeye başladı. Ayrıca beslenme açısından da kolesterol oranının yüksek olan besinlerden kaçınılmalı. Örneğin katı yağ, sakatat ve kırmızı et tüketimine dikkat edilmeli. Bunun yerine Akdeniz tipi denilen zeytinyağlı, sebze içerikli meyve ağırlıklı beslenme kalp damar hastalıklarından koruyor. Genel önerimiz 35 yaşın üzerindeki erkeklerde kolesterol ölçümünü yapmalarıdır. Kadınlarda genel olarak 40-45 yaş aralığında kolesterol ölçümü ve ailesel risk faktörleri varsa da bu hastaların iki yılda bir periyodik kontrole gelmelerini öneriyoruz. Sporun genel sağlığı korumada ciddi faktör ama aynı zamanda spor kötü kolesterolü düşüren iyi kolesterolü yükselten etkiye sahip. Bu nedenle biz genellikle hastalarımıza mutlaka haftada dört - beş gün 45 dk. -1 saat hızlı tempolu yürüyüş ya da düşük tempolu koşma öneriyoruz. Doktorlarınıza güvenin, sigara içmeyin ve düzenli kontrollere gelin.”

Çocuklarda binde 8
Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Prof. Dr. Abdurrahman Üner de çocuklarda da söz konusu oranın binde 8 olduğunu söyleyerek genetik ve çevresel etmenlere işaret etti: “ Çocuklarda genetik ya da çevresel faktörlerin etkisi ile kalp damar hastalıklarına rastlamak mümkün. Genetikten kasıt genellikle doğuştan çevresel olarak ise gebelik esnasında kullanılan yanlış ilaçlar, aşıların düzensizliği olarak sıralanabilir. Çocuklarda kalp krizi geçirme oranı daha düşük. Kalp damar hastalıkları oranı ise çocuklarda binde 8 oranında görülüyor.”

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 10 gündür eşinin yoğun bakımda olduğunu söyleyen Türkan Karaçöve de, "Eşim sigara kullanıyordu. Kalp krizi geçirdiği için yoğun bakımda yatıyor. Hiç kontrole gelmezdi. Ben de öyle. Ama artık bundan sonra ben de gerekli kontrollerimi yaptıracağım" diye konuştu.  

Alev Hamitoğulları - Uğur Gülboy

Etiketler: Dünya Kalp Günü, Mehmet Akkaya, Türk Kardiyoloji Derneği


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