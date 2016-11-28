Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü, Türkiye’de heyelan sonucu yaşanan can ve mal kayıplarını azaltmak amacıyla düğmeye bastı ve bu amaçla Türkiye’de ilk defa “Heyelan Tehlike Haritası” hazırlanmaya başlandı.

ÇEM Genel Müdürü Hanifi Avcı, yağışlar ve sellerin heyelanları tetiklediğini, heyelanların da sellerin tahrip gücünü artırdığını belirterek, Türkiye’nin jeolojik, topoğrafik yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı tabii afetlerin sıkça yaşandığı ülkeler arasında yer aldığını anımsattı. Türkiye’de son 50 yılda meydana gelen afetlerden 13 bin 494’ünün heyelan olduğuna dikkati çeken Avcı, yanlış arazi kullanımı ve plansız yapılaşmanın heyelan riskini artırdığını vurguladı.

Heyelan kontrol projeleri

Sellerin afete dönüşerek can ve mal kaybının artmasında en büyük nedenin heyelan olduğunun altını çizen Avcı, şunları kaydetti:

“Heyelana hassas alanların tespitini yapıyoruz ve ‘Heyelan Duyarlılık ve Tehlike Haritaları’ hazırlıyoruz. Heyelan Duyarlılık ve Tehlike Haritaları ile yer değiştiren toprak miktarının yaklaşık olarak belirlenmesi, arazi kullanım durumuna göre heyelanların dağılımı tespit edilmektedir. Heyelanların yaygın olduğu ve çalışılması gereken alanlar belirlenmektedir. Heyelanların yaygın olduğu alanlar ise korunması gereken alanlar olarak belirlenir ve korumaya, erozyon, sel, heyelan direncini artırmaya yönelik havza bazlı projeler geliştirilmesi önerilir. Söz konusu haritaların, ileriye dönük planlama ve projelendirme için yönlendirici özelliği var.”

Son 5 yılda başlatılan 9 projeden 2’si tamamlandı

Avcı, Türkiye’de heyelan sonucu yaşanan can ve mal kayıplarını azaltmak amacıyla son 5 yılda başlatılan 9 heyelan kontrol projesinden, Hatay-Dörtyol Çökek Yaylası ile Trabzon -Maçka Kozağaç Köyü Taş ve Kaya Yuvarlanması Projeleri olmak üzere ikisinin tamamlandığını ifade etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatları doğrultusunda, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından bugüne kadar 13 adet “Heyelan Kontrol Uygulama Projesi” tanzim edildiğini söyleyen Avcı, havzada gerçekleştirilecek alt ve üst yapı çalışmalarının planlamasında heyelana hassas alanların tespitinin yapılacağını bildirdi. Avcı, bununla planlamalara destek sağlamak amacıyla Heyelan Duyarlılık ve Tehlike Haritaları hazırlandığını kaydetti.

Türkiye’de ilk defa “Heyelan Tehlike Haritası”nın hazırlandığına değinen Avcı, “Melen Barajı Havzası’nda, MTA’nın ‘Heyelan Envanter Haritası’ revize edilerek duyarlılık ve tehlike haritaları geçen yıl hazırlandı. Yine Rize-Güneysu Mikro Havzası ve Giresun Bulancak Havzası ile ilgili heyelan duyarlılık ve tehlike haritası için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

İlker Turak