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Türkiye’de ilk defa ‘Bas Oku’ ile Atatürk tanıtılacak

Giresun Belediyesi tarafından yaptırılan ‘Bas Oku’ cihazı, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri, Gençliğe Hitabesi, anıları, Nutuk’tan kesitler, devrimleri ve inkılapları hakkında bilgi verecek.

Türkiyede ilk defa Bas Oku ile Atatürk tanıtılacak

09 Kasım 2016 16:23

Giresun Belediyesi tarafından Atatürk Meydanı’na yerleştirilen cihaz, dokunmatik ekranda “Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözleri, Gençliğe Hitabesi, Anıları, Nutuk’tan Kesitler, Devrimleri ve İnkılapları” butonlarından birine basarak seçilen bölümle ilgili bilgi veriyor. Cihazın tanıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Kerim Aksu, “Atatürk’ü iyi anlamalıyız ve çocuklarımıza, gençlerimize iyi anlatmalıyız. Atatürk’ün ilkeleriyle aydınlığa yürümeliyiz” dedi.

‘Bas Oku’ cihazının bir ilk olduğunu söyleyen Aksu, ”Yarın hepinizin bildiği gibi 10 Kasım. Bu bir tören değil aslında, bir hüzün. Cumhuriyetimizi kuran ve çok şey borçlu olduğumuz, aldığımız eğitimden tutun yaşadığımız topraklara kadar her türlü bize katkıyı sağlayan, demokrasimizi geliştiren, insan haklarını, hukuku her türlü devrimleri yapan büyük Atatürk’ün ölüm yıl dönümünü yarın hüzünle anacağız. Bugün burada tanıttığımız cihaz sayesinde çocuklarımızın büyük Atatürk’ü, devrimlerini, anılarını, sözlerini ve Nutuk’tan bölümleri kolayca öğrenmelerini sağlayacağız. Nutuk’tan parçalar burada Atatürk Meydan’ında kendi adını verdiğimiz büyük Atatürk’ün meydanında insanlarımız gelecek burada Atatürk ile ilgili ne istiyorsa bulabilecek. Atatürk’ü daha çok tanıtacağız, Atatürk’ün değerini daha çok bileceğiz. Bizim Atatürk ve silah arkadaşlarına olan borcumuz bitmez. Bugün burada rahat ortamda yaşabiliyorsak bunu Atatürk’e borçlu olduğumuzu unutmayacağız. Atatürk’ün en önemli sözlerinden biri de 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözüdür. Biz barışı, kardeşliği, beraber yaşama kültürünü atalarımızdan öğrendik. Dünya tamamen silahlı savaşlara yönelmeye başladı, bu da üzüntü verici ve kaygı verici” ifadelerini kullandı.
Hain darbe girişimini hatırlatan Aksu, sözlerine şöyle devam etti:

“Hepimiz 15 Temmuz gibi kötü bir felaketi yaşadık. Vatandaşımız, hem vatansever askerlerimizin, vatansever polislerimizin tarafından kenetlendi. Bu ülke, artık demokrasiden dönüş olmayacağını halkıyla, askeriyle, polisiyle göstermiştir. Demokrasiden asla geri adım atmayacağız. Cumhuriyet kutlamalarını, hem Atatürk’e saygımızı asla bırakmayacağız. Bizden sonraki nesillerin de bırakmaması için bu şekilde bir çalışma yaptık. Hepimize hayırlı olsun. Umarım insanlarımız sadece yanındakinden duyduğu ile değil okuyarak öğrenirler. Biliyorsunuz Allah’ın ilk emri okudur. Okuyarak bilmek lazım. İlkokul mezunu hacılara, hocalara inanmamak lazım. Kendini hacı diye hoca diye tabir eden insanların ülkemizi ne hale getirdiğini görüyoruz. İnşallah herkes okur ve Atatürk’ü anlar. Gerçekten herkesin birbirine sarılması lazım. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bu ülke hepimizin. Birlikte sahip çıkacağız. Birlikte olursak ülkeyi düşmanlardan kurtarabiliriz. Sadece içeride değil, dışarıda da bir sürü düşmanlarımız var. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları birlikte olursa bunu aşar diye düşünüyorum. Bu birliktelik devam etmeli, birbirimize saygı duymalıyız. Farklı düşünebiliriz, farklı düşünmek demokrasimizin temelidir. Birbirimizin düşüncesine saygı duymalıyız. Çocuklarımız geleceğimizdir. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Atatürk’ün aydınlattığı yolda korkmadan yürüyeceğiz.”
Konuşmanın ardından ‘Bas Oku’ cihazını deneyen Aksu, daha sonra cihazdan aldığı Atatürk’ün bir sözünü okudu. Atatürk’ü sevdirmek ve daha çok tanıtmak için başlatılan uygulama vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. 

Resul Yanbul
GİRESUN 


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