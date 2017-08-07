Türkiye’de ilk kez bir kamu kurumunda bu sisteme geçildi

‘Dönüşümde Kartal Modeli’ ile halkın aşina olduğu dönüşüm olgusuna farklı bir bakış getiren Kartal Belediyesi, bu konuda Başkan Altınok Öz’ün öngörüleri ve Türkiye’de dönüşüm konusundaki sayısız ‘ilk’leri ile çalışmalarına devam ediyor. Kartal Belediyesi bu çalışmalar kapsamında ilk kez bir kamu kurumu olarak ‘Deprem Erken Uyarı ve Gerçek Zamanlı Yapı Sağlığı İzleme Sistemi’ni kullanmaya başladı.

Kartal Belediyesi’nin 2013 yılında bitirdiği ve tamamen otomasyon üzerinden güvenlik, ses, kamera, aydınlatma, iklimlendirme ve yangın sistemlerinin kontrol edildiği Akıllı Hizmet Binası’nda kullanılmaya başlanan sistem, belediye binasının 3 farklı noktasına yerleştirildi. Sistem, yaşanacak bir depremde belediye binasında bulunan acil durum senaryolarını aktive edecek, ayrıca depremden sonra binanın hasar durumunu tespit ederek binaya giriş yetkisini saniyeler içinde analiz ederek akıllı bina yöneticisine bildirecek. Bu sistem yıkıcı bir depremde belediye hizmet binasında bulunan insanların güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla binadaki kapıların ve turnikelerin otomatik olarak açılmasını sağlayacak, asansörlerin kullanılmasını engelleyecek, yangın, patlama, zehirlenme gibi durumları engellemek amacıyla binaya gelen doğal gazı ana selenoid vanadan kesecek. Panikle kaçmaya çalışan insanlara acil anons sistemi ile bilgilendirme yapılarak izdiham önlenmeye çalışılacak. Projenin yakın zamanda yüksek binalar deprem yönetmeliğinde olması gereken sistemlerden biri olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geliştirilerek belediyede uygulamaya konulan sistemin tüm kontrolleri de gerçekleştirildi. Destek Hizmetleri Müdürü Cem Çetin, belediyede uygulamaya konulan sistemi Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Yüksek Mühendisi Süleyman Tunç ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel ile birlikte kontrol etti.

Sistem, sarsıntı anında Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın ulusal ağına bağlanıyor

Deprem Erken Uyarı ve Gerçek Zamanlı Yapı Sağlığı İzleme Sistemi, olası bir sarsıntıyı saniyeler öncesinden haber vererek otomasyon sisteminin elektriği, doğal gazı kesmesine imkan vererek asansörlerin belli bir kata alınmasını sağlıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın ulusal ağına bağlanan sistem veri paylaşımına başladı. Ayrıca sistem bölgemizde yaşanan depremlerin belediye binasında ne seviyede hissedildiğini ve nasıl bir etki yarattığını, herhangi bir hasara sebep olup olmadığını da sürekli olarak raporluyor.

“Halkımızın can ve mal güvenliği konusundaki sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmekteyiz”

Konu ile alakalı açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz: “Kartal Belediyesi olarak deprem konusunda öncü bir belediyecilik faaliyeti göstermekteyiz. Bu projeyle de yine kamunun özel sektöre örnek teşkil edeceği gibi halkımızın can ve mal güvenliği konusundaki sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmekteyiz. Mühendislik yapılarının sağlığı ve güvenilirliği, bu yapıların sürekli izlenerek olası tehlikeli durumların zamanında tespit edilmesi, gereken önlemlerin zamanında alınması ile sağlanabilir. Bu kapsamda Kartal Belediyesi olarak merkez binamızda deprem erken uyarı ve yapı sağlığı izleme sistemini hayata geçirdik. Sistem, özelikle fay hattına yakın olmamızdan kaynaklı yaşanacak bir depremde binamızda bulunan acil durum senaryolarını aktive edeceği gibi depremden sonra binanın hasar durumunu tespit ederek binaya giriş yetkisini saniyeler içinde analiz ederek akıllı bina yöneticisine bildirecek.” dedi.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğünde İstanbul ve Türkiye için örnek bir başarı hikayesinin altına imza atan Kartal Belediyesi’nin 'Dönüşümde Kartal Modeli' ile gerçekleştirdiği ilk’ler şu başlıklar altında incelenebilir.

‘Deprem ve Kentsel Dönüşüme Arkanızı Dönmeyin’ kitabı, 8 yıl içerisinde tüm site ve halk toplantılarında konuşulan ve tartışılan konuların kayda alınarak ‘birebir’ yazıya dökülmesiyle oluşturuldu. Kitapta, 8 yıl boyunca tarih sırasına göre yer verilen tüm toplantılarda vatandaşların dile getirdiği beklentiler, sorular ve aldıkları yanıtlar yer alıyor. Halkın yanı sıra şehir plancıları, sosyologlar, psikologlar ve kent yöneticileri için de bir rehber niteliği taşıyan kitapta; Kartal Belediye’sinin, dönüşümde halktan yana ortaya koyduğu tutum, açıkça görülebiliyor.

Türkiye’de ilk kez projelerin ‘insan’a etkilerini irdeleyen SED raporu çıkartıldı

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesini konu alan ÇED Raporu’nu yeterli görmeyen Kartal Belediyesi, projelerin insana ve yaşama olan etkilerinin de yadsınmaması gerektiği görüşünden yola çıkarak bir belediye olarak Türkiye’de ilk kez SED Raporu’nu çıkardı. Türkiye’de ilk defa akademisyenler, belediyeler ve mahalle muhtarları için büyük önem arz eden SED (Sosyal Etki Değerlendirme) Raporu Kartal Belediyesi tarafından hazırlatıldı. SED Raporu, projelerin insan yaşam ve sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkilerin nasıl minimize edileceğini içeriyor.

Türkiye’deki ilk ve tek ‘Deprem Dönüşüm Müdürlüğü’

Kartal Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kendi bünyesinde ‘Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’nü kurdu. Türkiye’de deprem ve yerinde dönüşüm kelimesini kullanan ve uygulamaya sokan ilk belediye olan Kartal Belediyesi, tüm Türkiye’deki belediyeler içerisinde ilk ve tek Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne sahiptir. Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü, özverili ve uzman ekibiyle vatandaşa en doğru bilgileri vererek dönüşüm sürecinde yanlarında oluyor, hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti sunuyor.

Vatandaştan gelen talep doğrultusunda belediyenin hukukçu ve teknik ekibiyle birlikte vatandaşların haklarını koruyacak bir sözleşme taslağı hazırlatıldı. Sözleşme taslağı, Kartal Belediyesi resmi internet sitesinde yer almaktadır. Bu taslak, iki tarafın da haklarını koruyan 43 sayfalık bir sözleşmedir.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 2009 yılındaki seçim bildirgesinde deprem dönüşüm ve kentsel dönüşüme yer verdi. Dönüşüm nedeniyle evi yıkılacak insanlardan ruhsat harcı alınmayacak ibaresi de yine o dönemlerde gündeme alınmıştı. 6306 Sayılı Kanun hazırlanmadan, dönüşüm yapılan yerlerde vatandaşlara kira yardımı, Kartal Belediye Meclisi tarafından karara dönüştürüldü. Ancak bu kararın uygulanmasına “Belediyenin görev ve sorumluluk alanına girmediği” gerekçesiyle olanak tanınmadı. Ancak 2012 yılında Van depremi sonrasında çıkarılan 6306 sayılı kanunla, bu sorun 2 yıl sonra gündeme alınmış oldu.

Kartal’da deprem dönüşüm çalışmalarına, toplu yapılaşma alanları olması ve nüfus yoğunluğu barındırması sebebiyle sitelerden başlanıldı. Başkan Altınok Öz, 8 yıldır Kartal’da 204 toplu yaşam sitesinde dönüşüme ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenleyerek vatandaşların merak ettiği tüm soruları yanıtladı, dönüşümü vatandaşlara anlattı.