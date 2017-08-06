Türkiye’de ilk kez gece yarışıldı

Türkiye Enduro Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı, Türkiye ATV Şampiyonasının 2'nci ayağı gece yarışları ile başladı. Gündüz magazin startı ile başlayan yarışlar hava karardıktan sonra gece düzenlenen yarışlarla devam etti. Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen organizasyona 51 motosiklet, 14 ATV ve 7 UTV katıldı. Gece projektörlerle aydınlatılan 14 kilometrelik parkurda 72 yarışçı kıyasıya mücadele etti. Engebeli parkurlardan gecen sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Gündüz sıralama etabında yarışan sporcular gece ise süper test etabı mücadelesinde yaptıkları şovlarla yürekleri ağza getirdi. Zorlu parkurda 2 tur atan yarışmacılar ertesi gün gündüz düzenlenecek olan son etap yarışları ile ödüllerine kavuşacak.

Eren Ayhan