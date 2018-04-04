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Türkiye’de ilk olacak!

Sivas Belediyesi inşa edilen Türkiye’nin ilk ay yıldız şeklindeki camisi, hayır severlerin desteği ile yükseliyor.

Türkiyede ilk olacak!

04 Nisan 2018 13:57

Sivas Belediyesi tarafından projelendirilip 10 Ekim 2017 tarihinde yapımına başlanılan Ay Yıldız Camisi hayır severlerin desteği ile yükseliyor. 7 bin metre kare kapalı alan ve 8 bin 400 kişi kapasiteli olarak planlanan cami tamamlandığında Sivas’ın simgelerinden bir tanesi olacak. Ay yıldız şeklinde tasarlanan cami, bu özelliği ile de Türkiye’de bir ilk olacak.

Hayır severlerin desteği ile yükseliyor

Ay Yıldız Camisi hayır severlerin destekleri ile yükseliyor. Son olarak Ali İçir isimli hayır sever ailesi ile birlikte Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret edip cami için 6 bin lira bağışta bulundu. Başkan Aydın yaptığı açıklamada, "Ayyıldız Cami, vatandaşlarımızın destekleriyle kısa zamanda tamamlanacak. İçer ailesine destekleri için teşekkür ediyorum.” dedi. İçer ailesi adına söz alan Nurhan İçer ise, cami projesinin özgün mimarisiyle kalıcı bir eser olacağını ifade ederek bu önemli yapıya katkı sağlamak ve aile efradı için hayırda bulunmak üzere bağış yaptıklarını belirtti.  

Onur Erden
 

 

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