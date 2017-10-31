Türkiye’de kaç Suriyeli var ?

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri Plan ve Komisyonu’nda devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, uyum yasalarının çıkarılması gerektiğine işaret ederek, “Hükümetimiz reformların çıkarılması kapsamında yoğun bir çalışma başlatmıştır. Bu çerçevede Kanun ve Kararlar Genel Müdürlüğümüz ve Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğümüz 15 bin 924 adet birincil, 17 bin 396 adet ikincil mevzuat taranmış olup, bunların T.B.M.M.’ye sevk edilmesi ile ilgili hazırlıklar yürütülmektedir.2018 yılı bu anlamda uyum yasaları bakımından önemli bir yıl olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet ve Osmanlı arşivlerinde bulunan yaklaşık 32 milyon kıymetli arşiv evrakına ait görüntü elektronik ortama aktarıldığını söyleyen Bozdağ, "E-Dönüşüm Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu projeler yürütülmeye devam etmektedir. Bürokrasinin azaltılması ve hızlanması açısından tüm devlet kurumlarının yazışmaları 31 Temmuz 2017 itibariyle elektronik ortama taşınmıştır, yıl sonuna kadar ise üniversiteler ve belediyelerin sisteme dahil olması tamamlanacaktır. Devlet hizmetlerini e-Devlet kapısına aktarılmasını hızlandırılmıştır. Hizmetlerin yüzde 35’i yılsonuna kadar, kalan kısmı 2018 yıl sonuna kadar elektronik ortama taşınacaktır" şeklinde konuştu.

Bozdağ şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı her türlü siyasi görüş ve düşüncenin dışında, sahih dini bilgi ve onun doğru yorumunu merkeze alarak İslam Dini’nin anlaşılması için gayret göstermektedir. Buna ilaveten Başkanlık, dünya çapında; İslam’ın bir bütün olarak anlaşılmasına hizmet eden, batıl amaçları için dini istismar eden odakların eline düşmekten insanları koruyan, onların özgür iradeleri ve akıllarını ipotek altına almaya karşı duran bir anlayışı temsil etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı artık, dünyanın birçok ülkesinde hizmet sunan uluslararası bir kurum hâline gelmiştir. Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar dünyadaki bütün Müslümanlarla iletişim ve işbirliği halindedir. Başkanlığın yurt içi ve yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımıza yönelik sunmuş olduğu irşat ve eğitim hizmetleri, sadece dinî açıdan değil; millî, tarihî, sosyal ve kültürel değerlerin muhafaza edilip gelecek nesillere aktarılması açısından da önem arz etmektedir."

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da, afetlerle ilgili çalışan kurumları bir çatı altında topladıklarını söyleyerek, "AFAD olarak üzerinde durmaya ısrarla devam edeceğimiz konuların başında afetlere hazırlık konusu gelmektedir. Bunu için alınacak tedbirlerin en temel düzeyden başlayarak, aşama aşama en üst düzeye çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle farkındalık eğitimlerinden oluşan bir setle bu hususta 9 milyon kişiye eğitim verdik. Afete Hazır Türkiye bilinçlendirme ve Eğitim Projesi kapsamında ailelere, okuldaki öğrencilere, işyerlerinde çalışanlara, gönüllü gençlere olmak üzere 9 milyon kişiye Afet Farkındalığı hususunda eğitim verdik" diye konuştu.

Akdağ, şöyle konuştu:

"2017 yılında Suriyelilerin iaşe, barınma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için bir milyar 680 milyon 332 bin lira harcamış durumdayız. Güneydoğu'daki terör oprasyonları ve güvenlik güçleri, sivil vatandaşların iaşe ve barınma ihtiyaçları için 100 milyon lira kaynak kullanmış durumdayız."

Türkiye'de 3 milyonun üzerinde Suriyelinin olduğunu söyleyen Akdağ, "Bunların 548 bin kişi, geçici bakım merkezlerinde giriş yaptı. Halen 29 Eylül tarihi itibariyle 227 bin 864 Suriyeli on ilde bulunan 21 geçici barınma merkezinde misafir edilmektedir. Ülkemizde toplamda 3 milyon 251 bin 997 Suriyeli kayıtlı olarak bulunmaktadır. Aynı şekilde Irak'ta yaşanan kriz nedeniyle sıfır noktasında bin 161 tırla insani yardım malzemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, buradaki insanlara hiç birini birbirinden ayırmadan Türkmenler, Yezidiler, Kürtler yardım ulaştırdık, ulaştırmaya devam edeceğiz."

Ahmet Umur Öztürk

